Нова Audi зі здешевленої лінійки здивувала характеристиками (фото) — Finance.ua

Нова Audi зі здешевленої лінійки здивувала характеристиками (фото) Вчора 05:05 — Технології&Авто

Нова Audi зі здешевленої лінійки здивувала характеристиками (фото)

Нова модель Audi E5 Sportback 2026 року є першим автомобілем здешевленої лінійки, де надалі з’являться й інші машини. Автомобіль при цьому отримав дивовижні характеристики.

Подробиці про Audi E5 Sportback повідомляє CarNewsChina.

Для таких моделей у німецькій компанії виділили окремий бренд AUDI. З назвою ідентично оригіналу, але капслоком і без звичного логотипу чотирьох кілець.

Виробник нову назву пояснює бажанням продемонструвати вплив ДНК Audi і новизною, яку відображає спеціально створений бренд.

Новинку виконали в стилі Audi E concept. Це довгий 4,9-метровий універсал, який демонструє доволі нейтральний дизайн. В основі використали платформу ADP, розроблену в Китаї спільно з SAIC.

Читайте також Audi випустила стильний спортивний електрокар із запасом ходу понад 600 км (фото)

Покупцям запропонують кілька електричних силових установок потужністю 299, 407, 578 і 787 к.с. Максимальний запас ходу Audi E5 Sportback перевищує 700 км (за оптимістичним китайським сертифікатом).

Електрокари новоствореного бренду Audi будуть у середньому дешевшими за інші моделі Audi, які позиціонуються як преміальні. Пізніше з’явиться точна інформація про ціни.

Обозреватель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.