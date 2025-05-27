Нова Audi зі здешевленої лінійки здивувала характеристиками (фото) — Finance.ua
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Нова Audi зі здешевленої лінійки здивувала характеристиками (фото)

Технології&Авто
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Нова Audi зі здешевленої лінійки здивувала характеристиками (фото)
Нова Audi зі здешевленої лінійки здивувала характеристиками (фото)
Нова модель Audi E5 Sportback 2026 року є першим автомобілем здешевленої лінійки, де надалі з’являться й інші машини. Автомобіль при цьому отримав дивовижні характеристики.
Подробиці про Audi E5 Sportback повідомляє CarNewsChina.
Для таких моделей у німецькій компанії виділили окремий бренд AUDI. З назвою ідентично оригіналу, але капслоком і без звичного логотипу чотирьох кілець.
Виробник нову назву пояснює бажанням продемонструвати вплив ДНК Audi і новизною, яку відображає спеціально створений бренд.
Нова Audi зі здешевленої лінійки здивувала характеристиками (фото)
Новинку виконали в стилі Audi E concept. Це довгий 4,9-метровий універсал, який демонструє доволі нейтральний дизайн. В основі використали платформу ADP, розроблену в Китаї спільно з SAIC.
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Нова Audi зі здешевленої лінійки здивувала характеристиками (фото)
Покупцям запропонують кілька електричних силових установок потужністю 299, 407, 578 і 787 к.с. Максимальний запас ходу Audi E5 Sportback перевищує 700 км (за оптимістичним китайським сертифікатом).
Електрокари новоствореного бренду Audi будуть у середньому дешевшими за інші моделі Audi, які позиціонуються як преміальні. Пізніше з’явиться точна інформація про ціни.
За матеріалами:
Обозреватель
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