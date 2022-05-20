Нотаріусам відновлюють доступ до Державного земельного кадастру — Finance.ua

Нотаріусам відновлюють доступ до Державного земельного кадастру

Вчора 21:00 — Нерухомість

Нотаріальна палата України заявила про відоновлення взаємодії Державного земельного кадастру та Державного реєстру прав на нерухоме майно. Незабаром українські нотаріуси знову матимуть змогу здійснювати нотаріальні та реєстраційні дії з земельними ділянками.

Наголошується, що за законом під час реєстрації або відчуження нерухомого майна нотаріус зобов’язаний використати відомості Державного земельного кадастру.

Один із найважливіших аспектів відновленого доступу до ДЗК — оформлення спадкових прав на земельні ділянки та перевірка відповідності набувача/власника земельної ділянки сільгосппризначення.

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Ще 7 травня 2022 року Уряд України затвердив постанову та визначив особливості ведення Державного земельного кадастру в умовах воєнного стану.

Що регулює постанова Кабміну

Внесення відомостей до Державного земельного кадастру та надання таких відомостей виключно державними кадастровими реєстраторами Держгеокадастру та його територіальних органів, включеними до переліку державних кадастрових реєстраторів, якими в умовах військового стану в Україні здійснюються повноваження, визначені Законом України "Про Державне земельне законодавство Міністерством аграрної політики та продовольства України. Затвердження переліку адміністративно-територіальних одиниць, у яких припиняється доступ користувачів до Державного земельного кадастру. Регулювання в умовах воєнного стану в Україні надання відомостей із Державного земельного кадастру — у визначених Законом випадках це зможуть робити адміністратори ЦНАПів або чиновники місцевого самоврядування, які пройшли стажування у сфері земельних відносин. Введення обмежень щодо оприлюднення відомостей Державного земельного кадастру в умовах воєнного стану в Україні, зокрема через Публічну кадастрову карту; Врегулювання в умовах військового стану доступу до Державного земельного кадастру користувачам, які мали такий доступ до 24 лютого 2022 року, та інших користувачів, які такого доступу не мали. Надання доступу до відомостей Державного земельного кадастру про координати зворотних точок меж об’єктів Державного земельного кадастру надається через офіційний вебсайт Держгеокадастру у порядку, визначеному законодавством тільки державним кадастровим реєстраторам, а також особам, які в установленому законом порядку внесені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів та уповноважені на виконання під час дії військового стану в Україні на відповідних територіях обстежувальних, розвідувальних, топографо-геодезичних робіт, у тому числі для складання документації із землеустрою. Підтверджувати оплату адміністративного збору можна буде скринкопією платіжного документа.

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