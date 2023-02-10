Нотаріальна палата повідомляє про різке збільшення оціночної вартості нерухомості — Finance.ua

Нотаріальна палата повідомляє про різке збільшення оціночної вартості нерухомості Сьогодні 20:01 — Нерухомість

Нотаріальна палата України заявила про те, що протягом останніх кількох тижнів у Єдиній базі звітів про оцінку відбулося різке, подекуди у декілька разів, збільшення оціночної вартості нерухомого майна. На думку НПУ така оцінка нерухомості не відповідає ринковій вартості.

Нагадаємо Фонд держмайна з 2020 року є адміністратором Єдиної бази оцінки нерухомості, яка використовується нотаріусами для посвідчення правочинів. Пізніше було запроваджено механізм самостійної оцінки нерухомості — власник має змогу згенерувати довідку про оцінку майна в Єдиній базі.

Нотаріальна палата наголошує, що громадяни, які мають намір вчинити правочини з нерухомістю або оформити спадкові права, не можуть це зробити у зв’язку із непропорційно завищеною оцінкою нерухомості.

НПУ 06.02.2023 звернулася до Фонду державного майна України з проханням усунути проблему завищеного автоматичного визначення оціночної вартості об’єктів нерухомості Єдиною базою.

Довідка Finance.ua:

старт продажу нових житлових проєктів в Україні заблоковано вже чотири місяці через неможливість реєструвати майнові права на них. Про це повідомила агентству «Інтерфакс-Україна» генеральний директор Асоціації з управління фінансами та інвестиціями (FIMA) Вікторія Волковська.

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