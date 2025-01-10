Норвегія збільшила видобуток газу до рекордного рівня — Finance.ua

Норвегія збільшила видобуток газу до рекордного рівня Сьогодні 22:20 — Енергетика

Норвегія збільшила видобуток газу до рекордного рівня

За підсумками 2024 року Норвегія збільшила видобуток природного газу до рекордного рівня.

Про це йдеться у пресрелізі Норвезького офшорного директорату (NOD).

Загалом торік було продано 124 млрд кубометрів природного газу. Для порівняння, у 2022 році було продано 122,8 млрд кубометрів газу.

«Оскільки транспортування газу з росії через Україну закінчилося наприкінці року, газ із Норвегії став ще більш важливим», — зазначив генеральний директор NOD Торгейр Стордал.

Він також додав, що експорт електроенергії є «гарячою темою в наші дні».

«Енергоємність нашого експорту газу приблизно в 100 разів перевищує чистий експорт електроенергії», — розповів Стордал.

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У директораті зазначили, що загалом видобуток залишатиметься на високому та стабільному рівні.

«У 2024 році він сягнув близько 240 млн кубометрів нафтового еквівалента (1 510 млн барелів нафтового еквівалента). Це найвищий рівень із 2009 року», — додали в NOD.

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