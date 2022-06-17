Норвегія заборонила імпорт нафти та нафтопродуктів з росії — Finance.ua

Норвегія запроваджує ембарго на російську нафту. Уряд країни також забороняє імпорт нафтопродуктів із росії.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Норвегії.
Ембарго на російську нафту запроваджують у рамках шостого пакету санкцій ЄС.
«Ми підтримуємо ЄС щодо санкцій проти росії, щоб зберегти тиск на уряд країни та еліту. Тепер ми забороняємо імпорт нафти, яка транспортується морем з росії в Норвегію», — заявила голова МЗС Аннікен Хюїтфельдт.
У цьому Норвегія визначила перехідні періоди. Так, з 5 грудня 2022 року почне діяти повна заборона для сирої нафти, а з 5 лютого 2023 року — для нафтопродуктів.