Норвегія заборонила імпорт нафти та нафтопродуктів з росії — Finance.ua

Норвегія заборонила імпорт нафти та нафтопродуктів з росії

Вчора 19:40 — Енергетика

Норвегія запроваджує ембарго на російську нафту. Уряд країни також забороняє імпорт нафтопродуктів із росії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Норвегії.

Ембарго на російську нафту запроваджують у рамках шостого пакету санкцій ЄС.

«Ми підтримуємо ЄС щодо санкцій проти росії, щоб зберегти тиск на уряд країни та еліту. Тепер ми забороняємо імпорт нафти, яка транспортується морем з росії в Норвегію», — заявила голова МЗС Аннікен Хюїтфельдт.

У цьому Норвегія визначила перехідні періоди. Так, з 5 грудня 2022 року почне діяти повна заборона для сирої нафти, а з 5 лютого 2023 року — для нафтопродуктів.

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У МЗС Норвегії наголосили, що введені санкції мають на меті обмежити здатність росії фінансувати війну в Україні та спрямовані проти основних прихильників кремлівського режиму.

Нагадаємо, що в росії заговорили про нищівний вплив нафтового ембарго на економіку країни та послаблення рубля.

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