Російська «дочка» Google подала до суду заяву про банкрутство — Finance.ua
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Російська «дочка» Google подала до суду заяву про банкрутство

Вчора 12:19Фондовий ринок
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Російська «дочка» Google — ТОВ «Гугл» — подала до суду заяву про власне банкрутство.
Про це пише РБК із посиланням на картотеку Арбітражного суду Москви.
Раніше повідомлялось, що корпорація Google вивезла із рф більшість своїх співробітників — значна частина співробітників переїхала до Дубая, де Google має великий офіс.
Google почав пропонувати переміщення співробітників з росії після того, як наприкінці березня суд заморозив основний банківський рахунок Google у країні.
«Арешт російськими органами влади банківського рахунку Google у росії зробив нездійсненним функціонування нашого російського офісу, включаючи працевлаштування та оплату праці російських співробітників, а також виконання інших фінансових зобов’язань», — заявили в Google.
Як наслідок, російська дочірня компанія Google ініціювала своє банкрутство в країні.
У Google повідомили, що, незважаючи на фактичне припинення діяльності свого російського офісу, компанія планує залишити безкоштовні сервіси, такі як Пошук, YouTube, Карти та Gmail, доступними в росії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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