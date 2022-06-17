Російська «дочка» Google подала до суду заяву про банкрутство — Finance.ua

Російська «дочка» Google подала до суду заяву про банкрутство

Вчора 12:19 — Фондовий ринок

Російська «дочка» Google — ТОВ «Гугл» — подала до суду заяву про власне банкрутство.

Про це пише РБК із посиланням на картотеку Арбітражного суду Москви.

Раніше повідомлялось, що корпорація Google вивезла із рф більшість своїх співробітників — значна частина співробітників переїхала до Дубая, де Google має великий офіс.

Google почав пропонувати переміщення співробітників з росії після того, як наприкінці березня суд заморозив основний банківський рахунок Google у країні.

«Арешт російськими органами влади банківського рахунку Google у росії зробив нездійсненним функціонування нашого російського офісу, включаючи працевлаштування та оплату праці російських співробітників, а також виконання інших фінансових зобов’язань», — заявили в Google.

Як наслідок, російська дочірня компанія Google ініціювала своє банкрутство в країні.

У Google повідомили, що, незважаючи на фактичне припинення діяльності свого російського офісу, компанія планує залишити безкоштовні сервіси, такі як Пошук, YouTube, Карти та Gmail, доступними в росії.

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