Норвегія ввела новий пакет санкцій проти росії — Finance.ua
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Норвегія ввела новий пакет санкцій проти росії

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Норвегія ввела новий пакет санкцій проти росії
Норвегія ввела новий пакет санкцій проти росії
Уряд Норвегії оголосив про введення санкцій проти двох найбільших російських риболовецьких компаній — АТ «Норебо» та ТОВ «Мурман Сіфуд».
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Норвегії.
Ці заходи фактично забороняють судам обох компаній вести промисел у норвезьких водах та заходити до портів країни. Рішення ухвалено в рамках імплементації 17-го санкційного пакету Європейського союзу від 20 травня 2025 року.
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За словами глави норвезького МЗС Еспена Барта Ейде, цей крок став частиною зусиль щодо протидії активності російських спецслужб і «гібридної кампанії» москви проти країн Заходу.
«Ми спостерігаємо дедалі агресивніші дії з боку рф, спрямовані проти союзників. І, за нашими оцінками, ця тенденція збережеться», — заявив Ейде.
Він додав, що «Норебо» та «Мурман Сіфуд» залучені до спонсорованих кремлем операцій зі спостереження за критично важливою підводною інфраструктурою у територіальних водах Норвегії та її союзників.
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«Подібна діяльність може сприяти майбутнім диверсіям і становить загрозу національній безпеці», — додав глава МЗС.
У травні 2025 року обидві компанії були внесені до списку санкцій Євросоюзу. У супровідних документах ЄС зазначено, що судна цих компаній ведуть промисел у Баренцевому та Норвезькому морях, але також беруть участь у розвідувальній діяльності, спрямованій проти цивільної та військової інфраструктури.
Як стверджує Рада ЄС, російські рибальські траулери використовуються для секретного збору інформації, а частина суден «Норебо» оснащена технологіями, здатними застосовуватися у шпигунських цілях. Зазначається, що флот двох компаній налічує близько 50 рибальських суден.
За матеріалами:
РБК-Україна
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