Норвегія перезапускає найбільше нафтове родовище Європи — Finance.ua

Норвегія перезапускає найбільше нафтове родовище Європи Сьогодні 19:15 — Енергетика

Норвегія перезапускає найбільше нафтове родовище Європи

Норвезька Equinor перезапускає нафтове родовище Йохан Свердруп у Північному морі після того, як воно було призупинене після збою на підстанції. Ця подія відбилась на світовому ринку і призвела до зростання світових цін на нафту.

Про це пише Reuters.

Воно вважається найбільшим у Європі. Його зупинка через поломку на береговій перетворювальній станції залишила промисел без енергопостачання.

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Видобуток на родовищі Йохан Свердруп відновлюється майже за добу після зупинки. 19 листопада його вивели на дві третини потужності, повідомили в Equinor.

За словами представника компанії, ремонтні роботи на перетворювальній станції, через яку видобувні платформи залишилися 17 листопада без енергопостачання, продовжуються, і Equinor працює над відновленням роботи на повну потужність.

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Вимкнення електроенергії пов’язують із перегрівом на перетворювальній станції. Він вилився у зростання світових цін на нафту — майже на $2 за барель, до $73.

Йохан Свердруп вважається найбільшим родовищем нафти у Європі. Видобуток на ньому становить за повної потужності 755 тис. барелів на добу — близько 0,7% світової. В Equinor пояснювали, що інцидент на станції не був навмисним.

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