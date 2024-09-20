Аукціони на користування надрами: які родовища держава планує виставити — Finance.ua

Аукціони на користування надрами: які родовища держава планує виставити Сьогодні 11:36

Аукціони на користування надрами: які родовища держава планує виставити

Державна служба геології та надр надала Кабміну на затвердження список родовищ корисних копалин, які мають стратегічне значення для розвитку економіки та обороноздатності держави та дозволи на користування якими надаватимуться через аукціони. Документ було розроблено на виконання рішення РНБО ще від липня 2021 року.

Суть у тому, щоб створити прозорі механізми отримання спеціальних дозволів та підвищити інвестиційну привабливість сфери надрокористування.

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Через аукціони пропонують надавати у користування надра, де добувають алюміній, апатит, барит, берилій, графіт, золото, ніобій, олово, руди (залізну, кобальту, літієві, марганцеві, міді, нікелю), калійні солі, тантал, титан, цирконій.

Алюміній

Дніпропетровська область — родовище Високопільське.

Берилій

Кіровоградська область, Липнязький рудопрояв, Новостанковатський рудопрояв, Ташлицький рудопрояв.

Залізна руда

Дніпропетровська область — родовище ділянка Більшовик, ділянка Миколаївська, ділянка Оріхівська, ділянка 6 (кар'єр 2), родовище Жовтореченське, родовище Західне, родовище Поле шахти «Північна» ім. Валявко та шахти Саксагань, родовище Сергіївське, родовище Поле шахти ім. С. Орджонікідзе, родовище Інгулецьке, Північний фланг, родовище Рудник ім. Кірова;

Запорізька область — родовище Корсакське, родовище Васинівське, родовище Куксунгурське;

Кіровоградська область — родовище Ділянка Лозоватська, родовище ділянка Краснофедорівська;

Донецька область — родовище Маріупольське;

Сумська область — ділянка Первомайський.

Золото

Дніпропетровська область — родовище Балка Золота, ділянка Балка Широка;

Одеська область — ділянка Квітківська, ділянка Майська;

Закарпатська область — родовище Діловецька площа;

Кіровоградська область — ділянка Юріївська.

Літієві руди

Запорізька область — ділянка Крута Балка.

Марганцеві руди

Запорізька область — родовище Велико-Токмацьке;

Дніпропетровська область — родовище Федорівське;

Кіровоградська область — ділянка Західно-Хащуватський прояв

Нікелеві руди

Дніпропетровська область — родовище Девладове, родовище Нове, родовище Тернівське, родовище Червоний Яр, ділянка Сухохуторська;

Миколаївська область — родовище Деренюхсько, родовище Тарнаватське;

Кіровоградська область — родовище Липовеньківська ділянка Західна; ділянку Шкільне родовище Пушківське, родовище Грушківське.

Титанові руди

Житомирська область — родовище Верхньо-Іршинське, родовище Злобицьке, родовище Іршанське, родовище Лемненське-Західне, родовище Лемненське-Східне, родовище Лемненське, родовище Торчинське, родовище Ушицьке, родовище Ушомирське, родовище Паромівське, ділянка Відіборська, ділянка Юр’євсько-Козіївський розсип;



Сумська область — ділянка Біловодський прояв, ділянка Корчаківський прояв, ділянка Храпівщина;

Харківська область — родовище Краснокутське, ділянку Гайдарівський прояв;

Кіровоградська область — родовище Малишівська ділянка Північно-Західний резервний;

Дніпропетровська область — родовище Воскресенівське;

Київська область — родовище Тарасівське;

Миколаївська область — ділянка Нововисунунська.

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Олово

Житомирська область — ділянка № 1 та № 2 Сущано-Пержанської зони, Рудня-Перганська ділянка № 1, Рудня-Перганський ділянка № 2.

Цирконій

Донецька область — родовище Маріупольське, родовище Мокрі Яли, ділянка Діанівський рудопрояв, ділянка Золочівська, ділянка Стародубовського рудопрояву;

Дніпропетровська область — ділянка Гурівський рудопрояв.

Солі калійні

Львівська область — родовище Бориславське, родовище Гірське, родовище Доброгостівське, родовище Довголука, родовище Моршинське, родовище Нінів та Смоляний, родовище Помірки, родовище Вуличне;

Івано-Франківська область — родовище Пійло, родовище Кадобна, родовище Тростянецьке, родовище Тура Велика.

Графіт

Хмельницька область — родовище Буртинське (дільниця Лісовий та Майданська), ділянка Хмелівська Буртинського родовища, ділянка Млинківська пошукова площа;

Кіровоградська область — родовище Завалівське, родовище Петрівське;

Донецька область — родовище Маріупольське;

Запорізька область — родовище Троїцьке.

Флюорит

Вінницька область — родовище Бахтинське;

Донецька область — родовище Покрово-Киріївське.

Мідні руди

Житомирська область — ділянка рудопрояву Залізняки;

Волинська область — ділянка Поле рудне Заліси-Шменьки.

Тантал

Донецька область — ділянка Північного Мазурівського родовища.

Баріт

Закарпатська область — родовище Біганське.

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