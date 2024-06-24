Скільки заробляють найбільші компанії добувної промисловості України — Finance.ua

Скільки заробляють найбільші компанії добувної промисловості України Сьогодні 21:02

Скільки заробляють найбільші компанії добувної промисловості України

У 2023 році компанії — лідери добувної промисловості отримали понад 365 млрд грн доходу. Їх сукупний дохід зріс на 13% порівняно з першим роком повномасштабної війни.

Про це свідчать дані Індексу Опендатабот.

Більше половини сукупного доходу із рейтингу припадає на 2 державні компанії. Ще 6 компаній належать групі СКМ Ріната Ахметова.

Сукупний дохід за 2023 рік на 11% перевищив дохід до початку повномасштабного вторгнення.

Лідує у цьогорічному індексі державна «Укрнафта», яка збільшила дохід у 2,3 рази за 2023 рік — до 95,17 млрд грн. Це 26% від сукупного доходу усього топ-10 добувної промисловості. До того ж, «Укрнафта» також отримала найбільший прибуток серед усіх компаній топ-10: 25,74 млрд грн.

Минулорічний лідер, компанія «Укргазвидобування», перемістилася на друге місце. Незважаючи на те, що компанії вдалось збільшити дохід на 9%, її чистий прибуток зменшився у 19 разів до 3,14 млрд грн у 2023 році. Основною діяльністю «Укргазвидобування» є видобуток природного газу.

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Загалом ці дві державні компанії заробили половину від усього доходу лідерів добувної промисловості: 189 млрд грн.

Ще 41% доходів лідерів розділили між собою шість компаній групи СКМ Ріната Ахметова: 149,67 млрд грн. П’ять з них отримали чистий прибуток на суму 32,35 млрд грн. Лише Центральний ГЗК зазнав збитків у розмірі 1,33 млрд грн.

Серед компаній групи СКМ, що збільшили свій дохід у 2023 році, варто виділити Північний ГЗК (+44%), Збагачувальну фабрику Свято-Варваринську (+32%) та ШУ Покровське (+14%). Водночас, доходи Нафтогазвидобування та Центрального ГЗК зменшилися на 35% і 31% відповідно, а ДТЕК Павлоградвугілля — на 6%.

До Індексу також увійшли дві компанії Ferrexpo AG, пов’язані з Костянтином Жеваго. Їх сукупний дохід за 2023 рік зменшився майже на третину порівняно з 2022 роком: Полтавський ГЗК — на 33%, Єристівський ГЗК — на 32%. Однак ці дві компанії зуміли отримати сукупний прибуток у розмірі 970,7 млн грн.

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Загалом девять з десяти компаній, що потрапили до Індексу, змогли отримати прибутки минулоріч — 62,11 млрд грн. До порівняння, у 2022 році прибутковими виявилось лише 6 компаній з десяти.

Хто вибув з топу?

До цьогорічного Індексу не потрапили Інгулецький ГЗК, дохід якого зменшився на 32%, та Укрнафтобуріння (-38%), яке раніше входило до групи компаній Ігоря Коломойського та перейшло у власність держави за рішенням суду. Наразі Укрнафтобуріння знаходиться під управлінням «Укрнафти».

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