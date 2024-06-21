В Україні запустили нову газову свердловину — Finance.ua

В Україні запустили нову газову свердловину
АТ «Укргазвидобування» пробурило та запустило в роботу ще одну потужну свердловину. Вона додатково дає Україні 439 тис. куб. м газу щодоби.
Про це повідомляє пресслужба НАК «Нафтогаз України».
Свердловину було закладено як розвідувальну, щоб уточнити геологічну будову та оцінити газоносність відкладів одного з нещодавно відкритих покладів. Її глибина — 5 км 767 м.
Ідея буріння цієї свердловини належить керівнику департаменту традиційних ресурсів Дніпрово-Донецької западини та Полтавському відділу геологорозвідувальних робіт.
Також компанія завершила буріння ще двох розвідувальних свердловин на цьому родовищі. Наразі їх готують до випробування.
Нововведену свердловину почали бурити у вересні 2023 року.
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