В Україні запустили нову газову свердловину — Finance.ua

В Україні запустили нову газову свердловину Сьогодні 19:15 — Енергетика

В Україні запустили нову газову свердловину, Фото: naftogaz.com

АТ «Укргазвидобування» пробурило та запустило в роботу ще одну потужну свердловину. Вона додатково дає Україні 439 тис. куб. м газу щодоби.

Про це повідомляє пресслужба НАК «Нафтогаз України».

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Свердловину було закладено як розвідувальну, щоб уточнити геологічну будову та оцінити газоносність відкладів одного з нещодавно відкритих покладів. Її глибина — 5 км 767 м.

Ідея буріння цієї свердловини належить керівнику департаменту традиційних ресурсів Дніпрово-Донецької западини та Полтавському відділу геологорозвідувальних робіт.

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Також компанія завершила буріння ще двох розвідувальних свердловин на цьому родовищі. Наразі їх готують до випробування.

Нововведену свердловину почали бурити у вересні 2023 року.

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