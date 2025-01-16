Nokia залишає ринок смартфонів — ЗМІ — Finance.ua
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Nokia залишає ринок смартфонів — ЗМІ

Технології&Авто
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Nokia залишає ринок смартфонів — ЗМІ
Nokia залишає ринок смартфонів — ЗМІ
Компанія HMD Global, яка випускає телефони під легендарним брендом Nokia, зняла їх з продажу.
Смартфони та планшети Nokia на сайті компанії більше не доступні для продажу, але наразі невідомо, чи припинить компанія випускати смартфони під фінським брендом, адже офіційних заяв від представників поки не було.
На офіційному сайті компанії телефони більше недоступні для купівлі. Зокрема, смартфон Nokia XR21, який вийшов не так і давно — у 2023 році, «більше не доступний». Так само і відображаються планшети під брендом Nokia.
Якщо зайти в розділ смартфонів бренду Nokia, можна побачити лише посилання і зображення різних варіантів техніки. При натисканні на будь-який з них з’явиться статус «discontinued (припинено)».
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За словами експертів ринку, Nokia не витримала конкуренції з гігантами галузі Apple і Samsung.
Водночас кнопкові телефони від Nokia продовжують бути доступними для продажу.
Також HMD змінила сайт, щоб приділити більше уваги пристроям під власним брендом.
Наразі офіційних заяв щодо зупинки випуску смартфонів компанія не надавала.
Зазначимо, китайські виробники смартфонів активізують зусилля, щоб зміцнити свої позиції в Європі та продавати високоприбуткові пристрої преміум-класу, при цьому один із найшвидше зростаючих брендів у світі прагне більш ніж подвоїти свою частку ринку на континенті протягом наступних трьох років.
За матеріалами:
Українські Новини
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