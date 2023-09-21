НКРЕКП змінила підхід до нарахування плати за розподіл газу для побутових споживачів — Finance.ua

НКРЕКП змінила підхід до нарахування плати за розподіл газу для побутових споживачів Вчора 10:12 — Особисті фінанси

НКРЕКП змінила підхід до нарахування плати за розподіл газу для побутових споживачів

Із 1 жовтня при розрахунку розміру річної замовленої потужності для побутових споживачів, у яких газопостачання припинене повністю чи частково, враховуватимуть лише неопломбовані газові прилади.

Про це повідомляє НКРЕКП.

«Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з 1 жовтня 2023 року запровадила зміни у підході до визначення мінімального розміру річної замовленої потужності для побутових споживачів, яким газопостачання припинено повністю або частково. Відтепер при визначенні мінімальних обсягів річної замовленої потужності враховується виключно функціонуюче газове обладнання побутового споживача, що не було опломбоване», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ухвалені зміни сприятимуть зменшенню фінансового навантаження на побутових споживачів, у яких протягом попереднього газового року (жовтень 2022 — вересень 2023) споживання було на мінімальному рівні.

Як приклад в НКРЕКП навели платіжку споживача на Буковині, в якого опломбовані опалювальний прилад та водонагрівач. Якщо до змін щомісячний платіж за розподіл газу становив 52,07 грн, то тепер споживач платитиме 6,47 грн. У річному вимірі економія становитиме 547,25 грн.

Довідка Finance.ua:

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення щодо того, щоб забезпечити незмінність тарифів на тепло для населення в новому опалювальному сезоні;

нагадаємо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, водночас він не стосується електроенергії та холодної води . Кабінет Міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год;



на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, . Кабінет Міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год; також з 1 липня НКРЕКП підвищила тариф на холодну воду, проте після втручання вищого керівництва країни це рішення скасували.



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