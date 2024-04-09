НКРЕКП запровадила європейську практику надання доступу до газосховищ — Finance.ua

НКРЕКП запровадила європейську практику надання доступу до газосховищ Сьогодні 04:51 — Енергетика

НКРЕКП запровадила європейську практику надання доступу до газосховищ

НКРЕКП підвищила привабливість зберігання природного газу в українських газосховищах як для внутрішньодержавних замовників, так і для європейських партнерів. Відповідне рішення було ухвалено 3 квітня на засіданні комісії (постанова НКРЕКП від 3 квітня 2024 року № 631).

Про це йдеться на сайті регулятора.

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Зазначається, що ці зміни спрямовані на те, щоб удосконалити умови надання послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу шляхом створення нових продуктів зберігання (закачування, відбору) із різними часовими рамками й умовами використання, що сприятиме більшому заповненню потужностей українських газосховищ.

«Вказані зміни дозволять збільшити дохід від експлуатації сховищ для України при незмінних тарифах. Це вигідно і для європейських споживачів, адже тарифи на зберігання та обслуговування в українських сховищах є нижчими, ніж у країнах — членах ЄС», — наголосили в комісії.

Постанова набуде чинності з 1 червня 2024 року.

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Положеннями постанови, зокрема, передбачено внесення змін до Кодексу газосховищ та Типового договору зберігання в частині:

розширення періодів розподілу потужності, зокрема надання можливості замовляти потужність газосховищ на базовий сезон закачування та базовий сезон відбору окремо, а також на декілька місяців в одному році зберігання;

скасування кривих закачування / відбору природного газу та запровадження європейської практики надання доступу до газосховищ шляхом розподілу потужності з правом зберігання / закачування / відбору однакового обсягу природного газу протягом кожної газової доби для відповідного періоду розподілу потужності;

оптимізації процедури розподілу потужності газосховищ шляхом використання оператором газосховища інформаційної платформи;

надання послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу переважно на умовах використання гарантованої та умовно гарантованої потужності (мінімум 90% технічної потужності, крім потужності закачування у базовий сезон відбору та потужності відбору в базовий сезон закачування, періоду розподілу потужності на добу наперед);

визначення термінів подання заявок на розподіл потужності газосховищ, які збігатимуться з термінами розподілу потужності на міждержавних з'єднаннях та внутрішніми точками входу/виходу газотранспортної системи.

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