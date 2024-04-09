НКРЕКП запровадила європейську практику надання доступу до газосховищ — Finance.ua

НКРЕКП запровадила європейську практику надання доступу до газосховищ
НКРЕКП підвищила привабливість зберігання природного газу в українських газосховищах як для внутрішньодержавних замовників, так і для європейських партнерів. Відповідне рішення було ухвалено 3 квітня на засіданні комісії (постанова НКРЕКП від 3 квітня 2024 року № 631).
Про це йдеться на сайті регулятора.
Зазначається, що ці зміни спрямовані на те, щоб удосконалити умови надання послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу шляхом створення нових продуктів зберігання (закачування, відбору) із різними часовими рамками й умовами використання, що сприятиме більшому заповненню потужностей українських газосховищ.
«Вказані зміни дозволять збільшити дохід від експлуатації сховищ для України при незмінних тарифах. Це вигідно і для європейських споживачів, адже тарифи на зберігання та обслуговування в українських сховищах є нижчими, ніж у країнах — членах ЄС», — наголосили в комісії.
Постанова набуде чинності з 1 червня 2024 року.
Положеннями постанови, зокрема, передбачено внесення змін до Кодексу газосховищ та Типового договору зберігання в частині:
- розширення періодів розподілу потужності, зокрема надання можливості замовляти потужність газосховищ на базовий сезон закачування та базовий сезон відбору окремо, а також на декілька місяців в одному році зберігання;
- скасування кривих закачування / відбору природного газу та запровадження європейської практики надання доступу до газосховищ шляхом розподілу потужності з правом зберігання / закачування / відбору однакового обсягу природного газу протягом кожної газової доби для відповідного періоду розподілу потужності;
- оптимізації процедури розподілу потужності газосховищ шляхом використання оператором газосховища інформаційної платформи;
- надання послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу переважно на умовах використання гарантованої та умовно гарантованої потужності (мінімум 90% технічної потужності, крім потужності закачування у базовий сезон відбору та потужності відбору в базовий сезон закачування, періоду розподілу потужності на добу наперед);
- визначення термінів подання заявок на розподіл потужності газосховищ, які збігатимуться з термінами розподілу потужності на міждержавних з'єднаннях та внутрішніми точками входу/виходу газотранспортної системи.
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