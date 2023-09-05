НКРЕКП вимагає від Укренерго пояснити причину аварійної допомоги з Європи у липні-серпні — Finance.ua

НКРЕКП вимагає від Укренерго пояснити причину аварійної допомоги з Європи у липні-серпні
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг вимагає від Укренерго пояснити залучення аварійної допомоги.
Про це повідомила пресслужба НКРЕКП.
Відповідного листа Комісія направила компанії 1 вересня.
«Комісія занепокоєна ситуацією, за якої НЕК „Укренерго“ не вживала заходів щодо пошуку резервів регулювання частоти та потужності в ОЕС (об'єднаній енергосистемі. — Ред.) України шляхом залучення додаткових джерел внутрішньої генерації, в тому числі й теплової, для покриття дефіциту електричної енергії, а натомість неодноразово протягом липня-серпня 2023 року вдавалась до залучення аварійної допомоги», — зазначили в НКРЕКП.
У Комісії наголосили, що Укренерго має право використовувати аварійну допомогу з країн Європи у разі виникнення передаварійного, аварійного режиму роботи або режиму системної аварії та вичерпання резервів регулювання частоти та потужності в ОЕС України або системі передачі суміжного оператора системи передачі.
Нагадаємо, наприкінці серпня Україна била рекорди зі споживання електроенергії та щодня вдавалася до аварійної допомоги з енергосистем країн ЄС.
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