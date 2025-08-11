НКЦПФР здійснила перші виплати клієнтам «Фрідом Фінанс» — Finance.ua

НКЦПФР здійснила перші виплати клієнтам «Фрідом Фінанс» Сьогодні 18:45 — Особисті фінанси

НКЦПФР здійснила перші виплати клієнтам «Фрідом Фінанс»

Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку здійснила перші виплати клієнтам інвестиційної компанії «Фрідом Фінанс Україна», чиї активи заблоковані через санкції.

Про це повідомив голова НКЦПФР Руслан Магомедов.

«Хочу поділитися важливою новиною: проведено першу виплату по кейсу Freedom Finance Україна — і ми вже маємо підтвердження, що гроші успішно надійшли на рахунок клієнта», — сказано в повідомленні.

Він наголосив, що цей крок запускає механізм, який має забезпечити подальші виплати іншим постраждалим інвесторам.

Читайте також НКЦПФР сформувала список клієнтів Фрідом Фінанс для повернення активів

«Процес повернення коштів реально працює», — додав Магомедов.

За його словами, команда НКЦПФР уважно супроводжує кожен етап процесу.

«Ми контролюємо всі операції, координуємо роботу між банками, адміністратором та іншими учасниками, щоб забезпечити надійний процес виплат. Також закликаю всі банки уважно ставитися до нормативних змін і максимально сприяти проходженню подальших платежів. Це важливо і з погляду справедливості, і з погляду довіри до всієї системи», — зазначив очільник НКЦПФР.

Інструкція для клієнтів Фрідом Фінанс

Для отримання ваших активів вам необхідно мати рахунок в депозитарній установі / інвестиційній фірмі та звернутися у зазначену установу.

1. Куди вам звертатись в залежності від виду активу?

ОВДП / ОЗДП, а також кошти, які ви мали отримати після 20.10.2022 року за цими цінними паперами → До діючої депозитарної установи, яка обслуговує операції з ОВДП / ОЗДП.

Інші цінні папери (не ОВДП / ОЗДП) → До будь-якої діючої депозитарної установи.

Кошти, які ви мали отримати і не отримали до 20.10.2022 року → До тимчасового керуючого Фрідом Фінанс Україна (ФФУ).

Якщо ви перераховували кошти в інвестиційну фірму, але цінні папери не були придбані за ці кошти → До тимчасового керуючого ФФУ.

2. Що робити, якщо у вас змінилися паспортні дані?

Заповніть заяву, зробіть копію оновленого документу, який змінився, підпишіть КЕП та надішліть до НКЦПФР на електронну пошту: ffn@nssmc.gov.ua

3. Що робити, якщо за результатом звернення вам не вдалося повернути активи?

Вам необхідно звернутися до НКЦПФР із відповідним запитом. НКЦПФР опрацьовує запит протягом 10 робочих днів з дня його отримання та, у разі усунення причин невключення до Переліку активів, вносить зміни та повідомляє вас, а також тимчасового керуючого ФФУ, Центральний депозитарій, НБУ та Розрахунковий центр.

4. Що робити, якщо ви особа, яка має право на повернення активів (спадкоємець, опікун, піклувальник, правонаступник юридичної особи, особа з правом на підставі рішення суду)?

Необхідно звернутися до НКЦПФР із заявою та копіями документів, що підтверджують це право.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.