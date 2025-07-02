НКЦПФР сформувала список клієнтів Фрідом Фінанс для повернення активів — Finance.ua
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НКЦПФР сформувала список клієнтів Фрідом Фінанс для повернення активів

Фондовий ринок
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НКЦПФР сформувала список клієнтів Фрідом Фінанс для повернення активів
НКЦПФР сформувала список клієнтів Фрідом Фінанс для повернення активів
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку схвалила перелік активів клієнтів ТОВ «Фрідом Фінанс Україна», які мають право на повернення заблокованих активів.
Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.
«Це ключовий крок до запуску процесу повернення», — сказано в повідомленні.
До переліку увійшли 19 679 фізичних осіб, понад 724 юридичних осіб і 38 інвестфондів.
«Водночас частина позицій наразі не включена через необхідність їх підтвердження або очікування результатів перевірки на предмет можливих санкційних обмежень», — зазначили в комісії.
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Зараз перелік проходить узгодження інших компетентних органів. Паралельно завершується доопрацювання третього нормативного акту, схваленого Комісією раніше, який чітко визначає порядок фактичного повернення активів.
«Його затвердження, разом із фіналізованим переліком, відкриє можливість клієнтам подавати заявки на повернення коштів через свої депозитарні установи та інвестиційні фірми», — пояснили в НКЦПФР.
Комісія згодом підготує інфографіку та чіткі інструкції — що робити клієнтам для отримання належних їм активів, а також відповіді на інші важливі питання.

Довідка Finance.ua:

  • у січні 2025 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про зміни до персональних санкцій та надав НКЦПФР повноваження для повернення заблокованих активів клієнтів «Фрідом Фінанс».
За матеріалами:
Finance.ua
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