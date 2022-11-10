НКЦПФР зупинила дію ліцензій ТОВ «Фрідом Фінанс Україна» — Finance.ua
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НКЦПФР зупинила дію ліцензій ТОВ «Фрідом Фінанс Україна»

Фондовий ринок
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НКЦПФР зупинила дію ліцензій ТОВ «Фрідом Фінанс Україна»
НКЦПФР зупинила дію ліцензій ТОВ «Фрідом Фінанс Україна»
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) схвалила рішення щодо зупинення дії ліцензій ТОВ «Фрідом Фінанс Україна».
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Комісії.
Відповідну резолюцію Комісія прийняла на виконання рішення РНБОУ від 19 жовтня 2022 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введених в дію Указом Президента України від 19 жовтня 2022 року № 726/2022.
Комісія, з метою захисту прав та інтересів інвесторів та клієнтів ТОВ «Фрідом Фінанс Україна», проводить додаткову роботу та здійснює комунікацію для подальшого прийняття окремого рішення Комісії щодо дій, які необхідно здійснити товариству, у зв’язку із зупиненням дії ліцензій на провадження професійної діяльності на ринках капіталу з урахуванням вищезазначеного рішення РНБОУ.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про накладення санкцій на понад 250 бізнесменів, понад 1,5 тис компаній та 4 тис пропагандистів, колаборантів та пов’язаних з ними компаній.
За матеріалами:
Finance.ua
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