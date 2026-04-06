0 800 307 555
укр
НКЦПФР виявила ще два SCAM-проєкти: як виявити підозрілі

Фондовий ринок
65
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розширила список небезпечних інвестиційних інструментів, додавши до нього 2 нові платформи з ознаками фінансових махінацій.
Йдеться про:
«Liber Trade»;
«xtp LTD».
На сьогодні загальна кількість сумнівних ініціатив досягла 466 об’єктів. Ознайомитися з повним переліком можна на офіційному вебпорталі НКЦПФР у спеціалізованому розділі «Захист прав інвесторів».
На що варто звернути увагу перед інвестуванням? Про типові ознаки небезпеки читайте у нашій інфографіці.
Якщо ви виявили підозрілу платформу або стали жертвою зловмисників, просимо негайно повідомити про це фахівців Комісії за адресою: info@nssmc.gov.ua.
Нагадаємо, станом на 20 березня в Україні існує понад 400 Scam-проєктів — шахрайські схеми, мета яких обдурити людей і виманити їхні гроші або особисті дані. Про це пише Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
Scam-проєкти — так називають проєкти, які втрачають довіру користувачів та закриваються, не виконавши зобов’язання перед інвесторами. У бізнесі це поняття асоціюється з компаніями, які порушують умови співробітництва, не сплачують гроші інвесторам.
Нещодавно Комісією було зроблено черговий важливий крок направлений на імплементацію стандартів IOSCO у національне законодавство. Відтепер список сумнівних інвестиційних проєктів, виявлених в Україні, публікується на офіційному веб-сайті IOSCO у розділі «Investor Alerts Portal». Цей крок дає можливість розширити кордони інформаційної безпеки та захистити потенційних інвесторів по всьому світу від можливих фінансових шахрайських схем.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems