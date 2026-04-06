НКЦПФР виявила ще два SCAM-проєкти: як виявити підозрілі

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розширила список небезпечних інвестиційних інструментів, додавши до нього 2 нові платформи з ознаками фінансових махінацій.

Йдеться про:

На сьогодні загальна кількість сумнівних ініціатив досягла 466 об’єктів. Ознайомитися з повним переліком можна на офіційному вебпорталі НКЦПФР у спеціалізованому розділі «Захист прав інвесторів»

На що варто звернути увагу перед інвестуванням? Про типові ознаки небезпеки читайте у нашій інфографіці.

Якщо ви виявили підозрілу платформу або стали жертвою зловмисників, просимо негайно повідомити про це фахівців Комісії за адресою: info@nssmc.gov.ua.

Нагадаємо, станом на 20 березня в Україні існує понад 400 Scam- проєктів — шахрайські схеми, мета яких обдурити людей і виманити їхні гроші або особисті дані. Про це пише Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Scam-проєкти — так називають проєкти, які втрачають довіру користувачів та закриваються, не виконавши зобов’язання перед інвесторами. У бізнесі це поняття асоціюється з компаніями, які порушують умови співробітництва, не сплачують гроші інвесторам.

Нещодавно Комісією було зроблено черговий важливий крок направлений на імплементацію стандартів IOSCO у національне законодавство. Відтепер список сумнівних інвестиційних проєктів, виявлених в Україні, публікується на офіційному веб-сайті IOSCO у розділі «Investor Alerts Portal». Цей крок дає можливість розширити кордони інформаційної безпеки та захистити потенційних інвесторів по всьому світу від можливих фінансових шахрайських схем.

