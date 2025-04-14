НКЦПФР розширила список сумнівних інвестпроєктів — Finance.ua

НКЦПФР розширила список сумнівних інвестпроєктів
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 5 кейсів.
Про це повідомляється на сайті НКЦПФР.
Список було доповнено такими проєктами:
«Вкотре нагадуємо потенційним інвесторам про значні ризики, пов’язані з інвестуванням, аби убезпечити свої кошти. Повний перелік проєктів наведений на офіційній вебсторінці Комісії в розділі „Захист прав інвесторів“. Крім того, якщо Ви володієте інформацією щодо потенційно сумнівних дій на фінансових ринках, просимо повідомляти її до Комісії на еmail: info@nssmc.gov.ua», — сказано в повідомленні.
Нагадаємо про 10 основних ознак, які можуть свідчити про ненадійність інвестпроєкту:
1. Великий відсоток гарантованої дохідності.
2. Відсутність дозволів та ліцензій.
3. Агресивний маркетинг.
4. Відсутність фізичного офісу.
5. Відсутність реєстрації в країні залучення інвестицій.
6. Відсутня акредитація інвестора.
7. Підозрілі або неперевірені біографії менеджерів.
8. Відсутність підписаних документів.
9. Настійлива пропозиція залучати друзів.
10. Приховування права власності.
2. Відсутність дозволів та ліцензій.
3. Агресивний маркетинг.
4. Відсутність фізичного офісу.
5. Відсутність реєстрації в країні залучення інвестицій.
6. Відсутня акредитація інвестора.
7. Підозрілі або неперевірені біографії менеджерів.
8. Відсутність підписаних документів.
9. Настійлива пропозиція залучати друзів.
10. Приховування права власності.
Національна комісія з цінних паперів та фондових ринків розширює інструменти для інвестування в Україні. Один із таких — індивідуальні інвестиційні рахунки. Комісія планує впровадити нові механізми та інструменти, які вже давно існують для іноземних інвесторів, але ще не застосовуються в Україні.
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