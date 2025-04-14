НКЦПФР розширила список сумнівних інвестпроєктів — Finance.ua
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НКЦПФР розширила список сумнівних інвестпроєктів

Фондовий ринок
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НКЦПФР розширила список сумнівних інвестпроєктів
НКЦПФР розширила список сумнівних інвестпроєктів
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 5 кейсів.
Про це повідомляється на сайті НКЦПФР.
Список було доповнено такими проєктами:
«Вкотре нагадуємо потенційним інвесторам про значні ризики, пов’язані з інвестуванням, аби убезпечити свої кошти. Повний перелік проєктів наведений на офіційній вебсторінці Комісії в розділі „Захист прав інвесторів“. Крім того, якщо Ви володієте інформацією щодо потенційно сумнівних дій на фінансових ринках, просимо повідомляти її до Комісії на еmail: info@nssmc.gov.ua», — сказано в повідомленні.
Нагадаємо про 10 основних ознак, які можуть свідчити про ненадійність інвестпроєкту:
1. Великий відсоток гарантованої дохідності.
2. Відсутність дозволів та ліцензій.
3. Агресивний маркетинг.
4. Відсутність фізичного офісу.
5. Відсутність реєстрації в країні залучення інвестицій.
6. Відсутня акредитація інвестора.
7. Підозрілі або неперевірені біографії менеджерів.
8. Відсутність підписаних документів.
9. Настійлива пропозиція залучати друзів.
10. Приховування права власності.
Національна комісія з цінних паперів та фондових ринків розширює інструменти для інвестування в Україні. Один із таких — індивідуальні інвестиційні рахунки. Комісія планує впровадити нові механізми та інструменти, які вже давно існують для іноземних інвесторів, але ще не застосовуються в Україні.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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