НКЦПФР розширила дозволені операції на ринках капіталу — Finance.ua
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НКЦПФР розширила дозволені операції на ринках капіталу

Вчора 20:44Фондовий ринок
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НКЦПФР розширила дозволені операції на ринках капіталуНКЦПФР розширила дозволені операції на ринках капіталу
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку переглянула умови роботи ринків капіталу під час воєнного стану.
Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.
«Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку в черговий раз з початку дії воєнного стану переглянула умови роботи ринків капіталу», — сказано в повідомленні.
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Регулятор вніс нові зміни, які дозволяють:
  • проводити операції з цінними паперами, необхідні для формування статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду на стадії його створення;
  • Центральному депозитарію та депозитарним установам проводити ряд дій, потрібних для обслуговування розміщення акцій корпоративних інвестиційних фондів, що створюються.
Нагадаємо, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку призупинила ліцензію на провадження діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах для Української міжбанківської валютної біржі до закінчення дії воєнного стану.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.ua
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