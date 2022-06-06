НКЦПФР розширила дозволені операції на ринках капіталу — Finance.ua

НКЦПФР розширила дозволені операції на ринках капіталу

Вчора 20:44 — Фондовий ринок

НКЦПФР розширила дозволені операції на ринках капіталу

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку переглянула умови роботи ринків капіталу під час воєнного стану.

Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.

«Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку в черговий раз з початку дії воєнного стану переглянула умови роботи ринків капіталу», — сказано в повідомленні.

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Регулятор вніс нові зміни, які дозволяють:

проводити операції з цінними паперами, необхідні для формування статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду на стадії його створення;

Центральному депозитарію та депозитарним установам проводити ряд дій, потрібних для обслуговування розміщення акцій корпоративних інвестиційних фондів, що створюються.

Нагадаємо, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку призупинила ліцензію на провадження діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах для Української міжбанківської валютної біржі до закінчення дії воєнного стану.

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