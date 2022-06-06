НКЦПФР розширила дозволені операції на ринках капіталу — Finance.ua

проводити операції з цінними паперами, необхідні для формування статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду на стадії його створення;
Центральному депозитарію та депозитарним установам проводити ряд дій, потрібних для обслуговування розміщення акцій корпоративних інвестиційних фондів, що створюються.
Нагадаємо, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку призупинила ліцензію на провадження діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах для Української міжбанківської валютної біржі до закінчення дії воєнного стану.