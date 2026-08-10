НКЦПФР оновила розподіл повноважень між посадовцями Сьогодні 19:29

Делегування повноважень

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку оновила порядок делегування окремих повноважень своїм службовцям. Новий документ визначає, які посадовці можуть ухвалювати процедурні рішення від імені Комісії, та враховує зміни в її структурі й кадровому складі.

Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.

Зазначається, що новий документ ухвалили через кадрові зміни, оновлення структури Комісії, а також зміну назв департаментів і посад.

Попереднє розпорядження, ухвалене на початку 2026 року, неодноразово змінювалося. Тому замість чергового внесення правок Комісія підготувала новий документ, який враховує актуальну структуру та розподіл функцій.

Які повноваження делегуватимуть

Нове розпорядження не змінює повноважень НКЦПФР, визначених законодавством. Воно встановлює, які саме посадовці можуть від імені Комісії ухвалювати рішення з окремих питань у межах своєї компетенції.

Це має прискорити опрацювання документів та ухвалення процедурних рішень, оскільки технічні питання не потрібно буде щоразу виносити на розгляд колегіального органу.

Зокрема, документ визначає повноваження керівників профільних департаментів щодо:

реєстрації випусків цінних паперів;

ліцензійних і дозвільних процедур;

окремих адміністративних проваджень;

проведення інспекцій;

підписання документів, необхідних для надання адміністративних послуг та роботи ринків капіталу.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила нові правила, які дозволяють професійним учасникам ринків капіталу офіційно залучати сторонніх фахівців або компанії для виконання окремих функцій на умовах аутсорсингу. Нові правила встановлюють чіткі вимоги: зовнішній виконавець повинен мати достатньо ресурсів, кваліфікований персонал та бездоганну ділову репутацію. Його профіль діяльності має відповідати тій роботі, яку йому довіряють.

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