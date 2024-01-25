НКЦПФР дозволила емітентам не розкривати регульовану інформацію на період війни — Finance.ua

НКЦПФР дозволила емітентам не розкривати регульовану інформацію на період війни
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановила, що тимчасово, на період дії воєнного стану, емітенти цінних паперів, особи, які надають забезпечення за таким цінними паперами, та радники з корпоративних прав звільняються від обов’язку розкривати регульовану інформацію (крім розкриття особливої інформації) у строки, встановлені відповідно до закону «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Про це йдеться на сайті комісії.
За даними регулятора, після завершення дії воєнного стану регулярна інформація повинна бути розкрита:
- емітентами цінних паперів у такі строки: річна інформація за 2021−2023 звітні роки розкривається протягом 90 днів після завершення дії воєнного стану; проміжна інформація за відповідний квартал 2022−2024 років розкривається разом із річною інформацією за 2021−2023 роки відповідно;
- особами, які надають забезпечення за таким цінними паперами, у такі строки: річна інформація за 2023 звітний рік розкривається протягом 90 днів після завершення дії воєнного стану; проміжна інформація за відповідний квартал 2024 року розкривається разом із річною інформацією за 2023 рік;
- радниками з корпоративних прав, які не є емітентами цінних паперів чи особами, які надають забезпечення за таким цінними паперами, у такі строки: річна інформація за 2023 звітний рік розкривається протягом 90 днів після завершення дії воєнного стану.
Відповідне рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування на офіційному вебсайті нацкомісії, тобто сьогодні, 25 січня 2024 року.
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