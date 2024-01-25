НКЦПФР дозволила емітентам не розкривати регульовану інформацію на період війни — Finance.ua

НКЦПФР дозволила емітентам не розкривати регульовану інформацію на період війни Сьогодні 15:46 — Фондовий ринок

НКЦПФР дозволила емітентам не розкривати регульовану інформацію на період війни

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановила, що тимчасово, на період дії воєнного стану, емітенти цінних паперів, особи, які надають забезпечення за таким цінними паперами, та радники з корпоративних прав звільняються від обов’язку розкривати регульовану інформацію (крім розкриття особливої інформації) у строки, встановлені відповідно до закону «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

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За даними регулятора, після завершення дії воєнного стану регулярна інформація повинна бути розкрита:

емітентами цінних паперів у такі строки: річна інформація за 2021−2023 звітні роки розкривається протягом 90 днів після завершення дії воєнного стану; проміжна інформація за відповідний квартал 2022−2024 років розкривається разом із річною інформацією за 2021−2023 роки відповідно;

особами, які надають забезпечення за таким цінними паперами, у такі строки: річна інформація за 2023 звітний рік розкривається протягом 90 днів після завершення дії воєнного стану; проміжна інформація за відповідний квартал 2024 року розкривається разом із річною інформацією за 2023 рік;

радниками з корпоративних прав, які не є емітентами цінних паперів чи особами, які надають забезпечення за таким цінними паперами, у такі строки: річна інформація за 2023 звітний рік розкривається протягом 90 днів після завершення дії воєнного стану.

Відповідне рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування на офіційному вебсайті нацкомісії, тобто сьогодні, 25 січня 2024 року.

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