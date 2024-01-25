НКЦПФР дозволила емітентам не розкривати регульовану інформацію на період війни — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

НКЦПФР дозволила емітентам не розкривати регульовану інформацію на період війни

Фондовий ринок
19
НКЦПФР дозволила емітентам не розкривати регульовану інформацію на період війни
НКЦПФР дозволила емітентам не розкривати регульовану інформацію на період війни
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановила, що тимчасово, на період дії воєнного стану, емітенти цінних паперів, особи, які надають забезпечення за таким цінними паперами, та радники з корпоративних прав звільняються від обов’язку розкривати регульовану інформацію (крім розкриття особливої інформації) у строки, встановлені відповідно до закону «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Про це йдеться на сайті комісії.
Читайте також
За даними регулятора, після завершення дії воєнного стану регулярна інформація повинна бути розкрита:
  • емітентами цінних паперів у такі строки: річна інформація за 2021−2023 звітні роки розкривається протягом 90 днів після завершення дії воєнного стану; проміжна інформація за відповідний квартал 2022−2024 років розкривається разом із річною інформацією за 2021−2023 роки відповідно;
  • особами, які надають забезпечення за таким цінними паперами, у такі строки: річна інформація за 2023 звітний рік розкривається протягом 90 днів після завершення дії воєнного стану; проміжна інформація за відповідний квартал 2024 року розкривається разом із річною інформацією за 2023 рік;
  • радниками з корпоративних прав, які не є емітентами цінних паперів чи особами, які надають забезпечення за таким цінними паперами, у такі строки: річна інформація за 2023 звітний рік розкривається протягом 90 днів після завершення дії воєнного стану.
Відповідне рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування на офіційному вебсайті нацкомісії, тобто сьогодні, 25 січня 2024 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.