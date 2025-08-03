Nissan закриває легендарний завод, що працював понад 60 років — Finance.ua

Nissan закриває легендарний завод, що працював понад 60 років 03.08.2025, 02:08 — Технології&Авто

Nissan закриває легендарний завод, що працював понад 60 років

Компанія Nissan офіційно повідомила про закриття свого історичного заводу Civac у місті Куернавака (Мексика). Підприємство припинить роботу до березня 2026 року в межах глобальної програми реструктуризації та оптимізації виробництва.

Civac став першим заводом Nissan за межами Японії, він працює з 1966 року та випустив понад 6,5 мільйона автомобілів. Проте тепер виробництво перенесуть на інший завод компанії — в Агуаскальєнтесі. Там Nissan планує скоротити витрати та підвищити ефективність.

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Незважаючи на закриття, Мексика залишиться ключовим ринком для виробника, запевняють у компанії. Перенесення виробництва має завершитися до кінця поточного фінансового року.

Раніше Nissan уже оголосила про закриття іншого важливого підприємства — заводу в Оппамі (місто Йокосука, Японія).

Ampercar За матеріалами:

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