Nissan скоротить ще 11 тис. співробітників — Finance.ua
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Nissan скоротить ще 11 тис. співробітників

Фондовий ринок
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Nissan скоротить ще 11 тис. співробітників
Nissan скоротить ще 11 тис. співробітників
Автовиробник Nissan Motor скоротить ще 11 тис. робочих місць в усьому світі, в результаті чого загальна кількість скорочень, разом із раніше оголошеними звільненнями, становитиме близько 20 тис. осіб, або 15% від загальної чисельності.
Про це пише NHK.

Збитки компанії

Японський автовиробник, який відчуває труднощі, минулого місяця попередив, що, найімовірніше, понесе рекордні 700−750 млрд єн ($4,74−5,08 млрд) чистих збитків у фінансовому році, що закінчився в березні.
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У листопаді минулого року компанія оголосила про плани скоротити свої світові виробничі потужності на 20% та 9000 робочих місць у спробі оздоровити свій бізнес.
Однак, за словами джерел, знайомих із ситуацією, оскільки обсяги продажів впали сильніше, ніж очікувалося, компанія вирішила скоротити ще 11 000 робочих місць як у Японії, так і за кордоном.
Це призведе до скорочення приблизно 15% робочої сили групи.
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9 травня компанія Nissan також оголосила про відмову від планів будівництва заводу з виробництва акумуляторів для електромобілів у Кіта-Кюшю.
Компанія вже заявила про намір закрити три заводи, зокрема в Таїланді, та перегляне свою надлишкову структуру виробництва, одночасно скоротивши робочу силу.
За матеріалами:
Forbes.ua
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