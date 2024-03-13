Nissan припинить випуск культової моделі: що запропонують натомість (фото) — Finance.ua
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Nissan припинить випуск культової моделі: що запропонують натомість (фото)

Технології&Авто
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Nissan припинить випуск культової моделі: що запропонують натомість (фото)
Nissan припинить випуск культової моделі: що запропонують натомість (фото), Фото: Nissan
Спорткар Nissan GT-R підходить до кінця свого життєвого циклу. Знамениту модель скоро знімуть із виробництва.
Про це повідомляє японський сайт Mag-X.
За його даними, виробництво Nissan GT-R припинять у наступному році. 14 березня буде презентовано новий Nissan GT-R 2025 модельного року, і він стане останньою версією моделі.
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Повідомляється, що випустять 1500 купе Nissan GT-R 2025, із яких 300 авто — в зарядженій версії від Nismo. Найімовірніше, фінальна модель не надто зміниться, адже Nissan GT-R зовсім недавно оновили. Це значить, що стандартний варіант буде 570-сильним, а Nismo — 600-сильним.
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Інформації про новий Nissan GT-R наступного покоління поки дуже мало. Не виключено, що він стане повністю електричним і буде серійною версією минулорічного 1340-сильного концепт-кара Nissan Hyper Force.
Спорткар Nissan GT-R — модель-довгожитель, яку випускають із кінця 2007 року. Повнопривідне купе позиціонувалося як доступніша альтернатива екзотичним суперкарам. Його постійно модернізовували та збільшували потужність 3,8-літрового V6 твін-турбо.
За матеріалами:
Фокус
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