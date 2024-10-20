Німеччину накриває хвиля банкрутств: прогнозується, що до кінця року закриються 20 тисяч компаній — Finance.ua
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Німеччину накриває хвиля банкрутств: прогнозується, що до кінця року закриються 20 тисяч компаній

Світ
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Німеччину накриває хвиля банкрутств: прогнозується, що до кінця року закриються 20 тисяч компаній
Німеччину накриває хвиля банкрутств: прогнозується, що до кінця року закриються 20 тисяч компаній
Усі більше і більше німецьких компаній стають банкрутами, а підприємства та магазини закриваються назавжди. Загалом 2024 року очікується близько 20 тис. банкрутств.
Про це повідомляє видання money.pl.
Дані наводить німецька Торгово-промислова палата, яка проаналізувала катастрофічну інформацію, надану Федеральним статистичним управлінням.
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«Ворота заводів та магазини закриваються назавжди. Два роки спаду економічного виробництва залишають дедалі глибші сліди у німецькій економіці. Палата очікує, що цього року станеться понад 20 тис. банкрутств підприємств», — підтвердив експерт із малих та середніх підприємств Торгово-промислової палати ФРН Марк Евер.
За попередніми даними Федерального статистичного управління (Destatis), кількість банкрутств компаній у липні 2024 року зросла на 22,1% у річному обчисленні.
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Окружні суди Німеччини повідомили про 1937 заяв про банкрутство, а вимоги кредиторів оцінюються приблизно в 3,2 млрд євро.
За даними Destatis, найбільше банкрутств припадає на транспортно-складський сектор, будівельну галузь, агенції тимчасового працевлаштування та готельний бізнес.
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