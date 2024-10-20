Німеччину накриває хвиля банкрутств: прогнозується, що до кінця року закриються 20 тисяч компаній — Finance.ua

Німеччину накриває хвиля банкрутств: прогнозується, що до кінця року закриються 20 тисяч компаній Сьогодні 01:12 — Світ

Німеччину накриває хвиля банкрутств: прогнозується, що до кінця року закриються 20 тисяч компаній

Усі більше і більше німецьких компаній стають банкрутами, а підприємства та магазини закриваються назавжди. Загалом 2024 року очікується близько 20 тис. банкрутств.

Про це повідомляє видання money.pl.

Дані наводить німецька Торгово-промислова палата, яка проаналізувала катастрофічну інформацію, надану Федеральним статистичним управлінням.

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«Ворота заводів та магазини закриваються назавжди. Два роки спаду економічного виробництва залишають дедалі глибші сліди у німецькій економіці. Палата очікує, що цього року станеться понад 20 тис. банкрутств підприємств», — підтвердив експерт із малих та середніх підприємств Торгово-промислової палати ФРН Марк Евер.

За попередніми даними Федерального статистичного управління (Destatis), кількість банкрутств компаній у липні 2024 року зросла на 22,1% у річному обчисленні.

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Окружні суди Німеччини повідомили про 1937 заяв про банкрутство, а вимоги кредиторів оцінюються приблизно в 3,2 млрд євро.

За даними Destatis, найбільше банкрутств припадає на транспортно-складський сектор, будівельну галузь, агенції тимчасового працевлаштування та готельний бізнес.

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