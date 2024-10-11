Франція чи Німеччина: шенгенській візі яких країн іноземці надають перевагу — Finance.ua

Франція чи Німеччина: шенгенській візі яких країн іноземці надають перевагу Сьогодні 18:33 — Світ

Франція чи Німеччина: шенгенській візі яких країн іноземці надають перевагу

Франція та Німеччина, які є двома найкращими напрямками для заявників на шенгенську візу, отримують мільйони заявок щороку, і можна з упевненістю сказати, що досить часто ці дві країни є основними напрямками для цих заявників на візу.

Незважаючи на те, що Франція отримала більше заявок, вона також мала вищий рівень відмов — 16,7 відсотка порівняно з 14,3 відсотка в Німеччині.

Згідно зі статистикою, опублікованою Schengen Visa Info , Німеччина отримала значно менше візових заявок — загалом у 2023 році було подано 1,4 мільйона заявок.

Про це повідомляє Schengen.News

Незважаючи на те, що Франція є основним напрямком для абітурієнтів, вона не є кращим напрямком для багатьох національностей.

Дані показують, що у 2023 році Франція видала 2,1 мільйона віз, 36,5 відсотка з них були багаторазовими візами (MEV). З іншого боку, 16,7% віз отримали негативне рішення, що становить 436 893 заявки.

Трійка країн, громадяни яких вважають за краще подавати документи на французьку візу, а не на німецьку:

Китай

Майже чверть заявок на отримання шенгенської візи, поданих громадянами Китаю у 2023 році, стосувалася французьких віз. Китайці були найбільшими заявниками на візу до Франції та країн Шенгенської угоди за рік, подавши загалом 1,1 мільйона візових заявок.

Марокко

Франція є місцем призначення для тисяч марокканських заявників щороку, які завжди входять до списку десяти найкращих претендентів на шенгенські візи до Франції. У 2023 році марокканці подали 591 401 заявку на отримання візи — 52,4 відсотка, або 310 057 з них, були на французькі візи.

Алжир

У 2023 році алжирці подали 279 005 заявок на отримання шенгенської візи до Франції — 58,8 відсотка всіх заявок, поданих за рік. Після Франції Іспанія є другим за популярністю місцем для отримання шенгенських віз алжирцями.

Національності, що подали більшість своїх візових заявок до Німеччини у 2023 році

У 2023 році Німеччина отримала 1,4 мільйона запитів на візу, 14,3 відсотка з яких (208 155) було відхилено. Не дивлячись на відмови, громадяни багатьох країн неодноразово звертаються за візами до цієї країни. Ось деякі національності, які подали більшість заявок на візу до Німеччини:

Єгипет

Німеччина є найпопулярнішим місцем для єгипетських заявників, оскільки вони подали 46 991 заявку на візу в країну в 2023 році. Це означає, що Німеччина отримала 24,9 відсотка всіх заявок на візу, поданих єгиптянами за рік.

білорусь

У 2023 році заявники на візу білорусі подали більшість візових заявок до Німеччини. Дані Schengen Visa Info показують, що білоруські заявники подали 163 979 заявок на візу — 52 301 з них — до Німеччини, що становить 31,8 відсотка від загальної кількості.

Косово

Хоча громадянам Косова станом на 2024 рік не потрібна віза для в’їзду до Німеччини, у попередньому році вони подали 64 965 заявок на отримання шенгенської візи до Німеччини, що становить 53,8 відсотка від усіх заявок, поданих за рік. Після Німеччини Швейцарія є другим за популярністю напрямком для косоварів, які подали 33 255 заявок до цієї країни.

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Довідка Finance.ua:

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