Німеччина збільшила закупівлі російського СПГ більш ніж у 6 разів — Finance.ua

Німеччина збільшила закупівлі російського СПГ більш ніж у 6 разів Сьогодні 06:43 — Енергетика

Німеччина заборонила приймати танкери з російським СПГ, але продовжує закуповувати його через інші країни ЄС.

Як йдеться в матеріалі Financial Times , економіка, яка вже п’ять років не може вибратися зі стагнації, переживає серйозні труднощі через енергетичну кризу.

Енергетична компанія Sefe, яка раніше належала Газпрому і в 2022 р. була націоналізована, придбала минулого року 58 вантажів СПГ через французький порт Дюнкерк. Це в шість із гаком разів більше, ніж роком раніше, йдеться в доповіді бельгійського аналітичного центру Bond Beter Leefmilieu, німецьких екологічних організацій Deutsche Umwelthilfe і Urgewald, а також української Razom We Stand.

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Незважаючи на припинення імпорту російського трубопровідного газу, Німеччина продовжує отримувати з росії від 3% до 9,2% газу через інші країни ЄС.

Наприклад, після того як доставлений у бельгійські порти СПГ регазифікують і відправляють трубопроводами в інші країни ЄС, в офіційних німецьких базах даних його зазвичай позначають як «бельгійський газ», хоча власного видобутку Бельгія не веде. При цьому вона є найбільшим одержувачем російського СПГ поряд з Іспанією і Францією (яка минулого року вийшла на перше місце). Міністерства енергетики всіх трьох країн неодноразово заявляли, що у них російського газу майже не залишається — його відправляють углиб континенту.

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Уряд Німеччини в листопаді зобов’язав державні СПГ-термінали не приймати газ із росії, оскільки це суперечить інтересам країни та її прагненню повністю позбутися залежності від росії в енергетичній сфері. «Але офіційний імпорт із Франції та Бельгії насправді частково складається з російського СПГ, що фактично відбілює його поставки, — каже Ангелос Кутсіс, фахівець з енергетичної політики Bond Beter Leefmilieu. — У підсумку всі країни можуть заявляти, що не несуть відповідальності за тривале зростання попиту на російський СПГ».

Постачання російського СПГ до Європи сягнули у 2024 р. рекордних 17,2 млрд кубометрів, за розрахунками Rystad Energy (дані на 20 грудня). Частина обсягів надходить за довгостроковими контрактами з проєкту Ямал СПГ, які компанії не можуть порушити. Але спотові закупівлі минулого року досягли максимальних 33,3% від сукупного обсягу, за даними Rystad. У 2023 р. цей показник був 14,9%, а в кризовому 2022 р., коли «Газпром» почав зупиняти прокачування, ціни на газ злетіли до рекордних рівнів, а потім ще й підірвали «Північні потоки», частка спотових закупівель становила 30,1%.

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ЄС поставив за мету до 2027 р. повністю позбутися російського газу. Передбачалося, що 26 березня Єврокомісія опублікує план поступового скорочення решти поставок, включно з СПГ. У цій «дорожній карті» мають бути викладені кроки, які країнам — членам ЄС потрібно буде зробити для повної відмови від російського палива.

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