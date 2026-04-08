0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Німеччина закрила 2025 рік із рекордним дефіцитом бюджету

Світ
70
Сукупний державний бюджет Німеччини завершив 2025 рік із найбільшим дефіцитом з кризового 2022 року.
Як повідомляє DW, про це у вівторок заявило Федеральне статистичне відомство у Вісбадені.

Основні показники бюджету

За даними відомства, дефіцит бюджету сягнув 127,3 мільярда євро, що на 22,9 млрд більше, ніж роком раніше. Сумарні доходи становили близько 2,081 трильйона євро, а витрати — близько 2,208 трильйона євро.
Головним чином зростання дефіциту відбулося через федеральний центр — його недостача збільшилась на 34,5 мільярда, досягнувши 85,4 мільярда євро. Причиною стала ставка на боргове фінансування — через спеціальні фонди для бундесверу, інфраструктури і захисту клімату, повністю сформовані за рахунок кредитів.
Муніципалітети зафіксували рекордний дефіцит у 31,9 млрд євро: витрати зросли на 5,6%, а прибутки — лише на 4,1%.
Водночас федеральним землям і системі соціального страхування вдалося скоротити дефіцит. Недостача земель знизилась на 9,5 мільярда і склала 8,7 мільярда євро, і три чверті від цієї суми припадає на міста-землі Берлін, Гамбург і Бремен, тоді як п’ять земель, зокрема Баварія і Гессен, отримали бюджети з профіцитом.
Дефіцит системи соціального страхування скоротився на 9,2 мільярда і становив 1,3 мільярда євро — за рахунок зростання страхових внесків на 9%, включаючи підвищення додаткових внесків у фонд медичного страхування.

Фактори зростання витрат

Зазначається, що зростання витрат федерального центру було зумовлене підвищеними субсидіями і позиками на користь соціальних фондів.
Федерація виділила компанії Deutsche Bahn 5,3 мільярда євро на збільшення власного капіталу та надала їй кредит на 3 мільярди євро. Ключовим фактором зростання витрат стали військові закупівлі, які зросли на 23,4%, до 39 мільярдів євро.
Зміна практики обліку державних цінних паперів дозволила зменшити відсоткові витрати порівняно з 2024 роком.
За матеріалами:
Укрінформ
НімеччинаБюджет
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems