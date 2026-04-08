Німеччина закрила 2025 рік із рекордним дефіцитом бюджету Сьогодні 09:29 — Світ

Сукупний державний бюджет Німеччини завершив 2025 рік із найбільшим дефіцитом з кризового 2022 року.

Як повідомляє DW , про це у вівторок заявило Федеральне статистичне відомство у Вісбадені.

Основні показники бюджету

За даними відомства, дефіцит бюджету сягнув 127,3 мільярда євро, що на 22,9 млрд більше, ніж роком раніше. Сумарні доходи становили близько 2,081 трильйона євро, а витрати — близько 2,208 трильйона євро.

Головним чином зростання дефіциту відбулося через федеральний центр — його недостача збільшилась на 34,5 мільярда, досягнувши 85,4 мільярда євро. Причиною стала ставка на боргове фінансування — через спеціальні фонди для бундесверу, інфраструктури і захисту клімату, повністю сформовані за рахунок кредитів.

Муніципалітети зафіксували рекордний дефіцит у 31,9 млрд євро: витрати зросли на 5,6%, а прибутки — лише на 4,1%.

Водночас федеральним землям і системі соціального страхування вдалося скоротити дефіцит. Недостача земель знизилась на 9,5 мільярда і склала 8,7 мільярда євро, і три чверті від цієї суми припадає на міста-землі Берлін, Гамбург і Бремен, тоді як п’ять земель, зокрема Баварія і Гессен, отримали бюджети з профіцитом.

Дефіцит системи соціального страхування скоротився на 9,2 мільярда і становив 1,3 мільярда євро — за рахунок зростання страхових внесків на 9%, включаючи підвищення додаткових внесків у фонд медичного страхування.

Фактори зростання витрат

Зазначається, що зростання витрат федерального центру було зумовлене підвищеними субсидіями і позиками на користь соціальних фондів.

Федерація виділила компанії Deutsche Bahn 5,3 мільярда євро на збільшення власного капіталу та надала їй кредит на 3 мільярди євро. Ключовим фактором зростання витрат стали військові закупівлі, які зросли на 23,4%, до 39 мільярдів євро.

Зміна практики обліку державних цінних паперів дозволила зменшити відсоткові витрати порівняно з 2024 роком.

Укрінформ

