Німеччина планує відмовитися від монет у 1 і 2 центи
У Німеччині планують обмежити використання монет номіналом 1 і 2 центи під час готівкових розрахунків. У перспективі вони можуть повністю зникнути з обігу.
Про це пише Аusnews.de.
Як працюватиме округлення на касі
Німецький федеральний банк запропонував закріпити на законодавчому рівні правило округлення під час готівкових розрахунків. У разі ухвалення ініціативи загальну суму в чеку автоматично округлюватимуть до найближчих 5 центів.
Механізм передбачає:
- суми, що закінчуються на 1 або 2 центи, округлюватимуться вниз;
- суми на 3 або 4 центи — вгору.
Наприклад, замість 4,99 євро покупець сплатить 5,00 євро, а замість 1,02 євро — 1,00 євро.
Водночас ціни на товари залишаться без змін. Округлення застосовуватиметься лише на касі та тільки при оплаті готівкою. Безготівкові платежі ця норма не зачіпатиме.
Чому хочуть відмовитися від дрібних монет
У Бундесбанку пояснюють, що відмова від монет малого номіналу має зробити готівкові розрахунки зручнішими та ефективнішими.
Так, дрібні монети рідко повертаються в обіг, їх часто відкладають або втрачають, а витрати на карбування, обробку та логістику є непропорційно високими порівняно з номіналом.
Що каже населення
За даними опитувань, більшість жителів Німеччини підтримують відмову від монет у 1 і 2 центи.
Зокрема, результати дослідження Eurobarometer свідчать, що значна частина респондентів виступає за повне вилучення дрібних монет з обігу. Вони вважають їх незручними у використанні та такими, що не мають практичної цінності.
Досвід інших країн ЄС
Німеччина може приєднатися до низки європейських країн, які вже запровадили округлення або відмовилися від карбування дрібних монет:
- Фінляндія — округлення діє з моменту запровадження євро;
- Нідерланди — припинено карбування, застосовується округлення;
- Бельгія — обов’язкове округлення з 2019 року;
- Ірландія — обов’язкове округлення з 2019 року;
- Італія — округлення застосовується на касі;
- Словаччина — нові монети не випускаються;
- Естонія — округлення діє з 2025 року.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що половина українських біженців, які приїхали до Німеччини в перші шість місяців повномасштабної війни рф проти України, змогли працевлаштуватися протягом трьох з половиною років перебування у ФРН. Це відбувається значно швидше, ніж у мігрантів попередніх хвиль. Попри успіхи у працевлаштуванні, рівень зайнятості українців значно відстає від середнього показника по Німеччині, який у червні 2025 року становив близько 68%.
Також за темою
Середня зарплата в Україні зросла до 28 тис. грн: де платять найбільше і найменше
1500 грн українцям у квітні: хто отримає доплату
Індексація страхових виплат: коли українці отримають підвищення
Зарплати робітничих професій зросли до 60 тис. грн — нові дані OLX
Німеччина планує відмовитися від монет у 1 і 2 центи
Яких пільг для українців більше не буде