Німеччина планує відмовитися від монет у 1 і 2 центи Сьогодні 06:48

Більшість жителів Німеччини підтримують відмову від монет у 1 і 2 центи

У Німеччині планують обмежити використання монет номіналом 1 і 2 центи під час готівкових розрахунків. У перспективі вони можуть повністю зникнути з обігу.

Про це пише Аusnews.de.

Як працюватиме округлення на касі

Німецький федеральний банк запропонував закріпити на законодавчому рівні правило округлення під час готівкових розрахунків. У разі ухвалення ініціативи загальну суму в чеку автоматично округлюватимуть до найближчих 5 центів.

Механізм передбачає:

суми, що закінчуються на 1 або 2 центи, округлюватимуться вниз;

суми на 3 або 4 центи — вгору.

Наприклад, замість 4,99 євро покупець сплатить 5,00 євро, а замість 1,02 євро — 1,00 євро.

Водночас ціни на товари залишаться без змін. Округлення застосовуватиметься лише на касі та тільки при оплаті готівкою. Безготівкові платежі ця норма не зачіпатиме.

Чому хочуть відмовитися від дрібних монет

У Бундесбанку пояснюють, що відмова від монет малого номіналу має зробити готівкові розрахунки зручнішими та ефективнішими.

Так, дрібні монети рідко повертаються в обіг, їх часто відкладають або втрачають, а витрати на карбування, обробку та логістику є непропорційно високими порівняно з номіналом.

Що каже населення

За даними опитувань, більшість жителів Німеччини підтримують відмову від монет у 1 і 2 центи.

Зокрема, результати дослідження Eurobarometer свідчать, що значна частина респондентів виступає за повне вилучення дрібних монет з обігу. Вони вважають їх незручними у використанні та такими, що не мають практичної цінності.

Досвід інших країн ЄС

Німеччина може приєднатися до низки європейських країн, які вже запровадили округлення або відмовилися від карбування дрібних монет:

Фінляндія — округлення діє з моменту запровадження євро;

Нідерланди — припинено карбування, застосовується округлення;

Бельгія — обов’язкове округлення з 2019 року;

Ірландія — обов’язкове округлення з 2019 року;

Італія — округлення застосовується на касі;

Словаччина — нові монети не випускаються;

Естонія — округлення діє з 2025 року.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що половина українських біженців, які приїхали до Німеччини в перші шість місяців повномасштабної війни рф проти України, змогли працевлаштуватися протягом трьох з половиною років перебування у ФРН. Це відбувається значно швидше, ніж у мігрантів попередніх хвиль. Попри успіхи у працевлаштуванні, рівень зайнятості українців значно відстає від середнього показника по Німеччині, який у червні 2025 року становив близько 68%.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.