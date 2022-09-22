Німеччина заблокувала 5 млрд євро російських активів — Finance.ua
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Німеччина заблокувала 5 млрд євро російських активів

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Німеччина заблокувала 5 млрд євро російських активів
Німеччина заблокувала 5 млрд євро російських активів
Німеччина через санкції заблокувала активи росіян майже на 4,88 млрд євро.
Про це пише Spiegel, посилаючись на дані федерального міністерства юстиції.
Як зазначається, цифра 4,88 млрд фігурує в брифінгу міністерства для парламенту. У цій самій доповіді відзначили, що відстеження активів підсанкційних росіян є складним процесом, а дотримання рішення про замороження активів значною мірою залежить від приватних організацій, як банки, страхові компанії та інші економічні агенти.
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У випадку таких активів, як об’єкти нерухомості або яхти, органи влади зазвичай втручаються тоді, коли мають конкретні докази зв’язку із санкційною особою. Дуже часто реальний власник ховається за реєстрацією майна на офшорну компанію чи сторонню особу, і тоді через німецькі реєстри запідозрити зв’язок із ним неможливо.
Нагадаємо, Міністерство юстиції США планує посилити роботу у сфері розшуку та конфіскації активів, пов’язаних з росією.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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