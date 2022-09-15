Уряд планує за рахунок конфіскованих активів російських банків відновити зруйноване житло — Finance.ua

Уряд планує за рахунок конфіскованих активів російських банків відновити зруйноване житло
Уряд розраховує за рахунок конфіскованих російських активів, зокрема Міжнародного резервного банку (раніше Сбербанк) та Промінвестбанку (ПІБ), відновити житло для українців, зруйноване внаслідок воєнних дій.
Про це прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив під час пресконференції в Києві.
«Поки що ми розраховуємо на конфіскацію російських активів, зокрема заморожених, задля того, щоб за рахунок цих ресурсів держава могла компенсувати відновлення житла, зруйнованого внаслідок російської агресії. Для нас це пріоритет № 1», — зазначив Шмигаль.
Глава уряду уточнив, що перша хвиля відновлення зруйнованих помешкань передбачається за рахунок конфіскованих активів Міжнародного резервного банку (раніше Сбербанк) та Промінвестбанку (ПІБ) — 15,8 млрд грн.
«Ми чітко розуміємо, що в нас є відповідальність перед українцями. Будемо це виконувати», — додав прем’єр-міністр.
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