Уряд планує за рахунок конфіскованих активів російських банків відновити зруйноване житло — Finance.ua

Уряд планує за рахунок конфіскованих активів російських банків відновити зруйноване житло Вчора 11:45 — Казна та Політика

Уряд планує за рахунок конфіскованих активів російських банків відновити зруйноване житло

Уряд розраховує за рахунок конфіскованих російських активів, зокрема Міжнародного резервного банку (раніше Сбербанк) та Промінвестбанк у (ПІБ), відновити житло для українців, зруйноване внаслідок воєнних дій.

Про це прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив під час пресконференції в Києві.

«Поки що ми розраховуємо на конфіскацію російських активів, зокрема заморожених, задля того, щоб за рахунок цих ресурсів держава могла компенсувати відновлення житла, зруйнованого внаслідок російської агресії. Для нас це пріоритет № 1», — зазначив Шмигаль.

Глава уряду уточнив, що перша хвиля відновлення зруйнованих помешкань передбачається за рахунок конфіскованих активів Міжнародного резервного банку (раніше Сбербанк) та Промінвестбанку (ПІБ) — 15,8 млрд грн.

«Ми чітко розуміємо, що в нас є відповідальність перед українцями. Будемо це виконувати», — додав прем’єр-міністр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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