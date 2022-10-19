Німеччина припинить пільговий обмін гривні на євро — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Німеччина припинить пільговий обмін гривні на євро

Валюта
3637
Німеччина припинить пільговий обмін гривні на євро
Німеччина припинить пільговий обмін гривні на євро
Німеччина оголосила про завершення своєї програми, яка надавала українським біженцям можливість обмінювати українські гривневі банкноти на євро за фіксованим курсом.
Про це йдеться у повідомленні Мінфіну Німеччини.
«Федеральне міністерство фінансів та Німецький Бундесбанк домовилися з Національним банком України про припинення дії програми обміну гривні на євро» — йдеться у повідомленні.
Читайте також
Програма була запроваджена з метою надання допомоги біженцям з України. Спочатку попит на неї був високим, але потім різко знизився, і кількість операцій зараз дуже мала.
Німецький комітет банківської індустрії (Deutsche Kreditwirtschaft) та його банки-учасники і ощадні банки прийматимуть та обмінюватимуть гривню не пізніше 30 жовтня 2022 року, залежно від часу їхньої роботи.
У більшості випадків останнім банківським днем для обміну буде 28 жовтня 2022 року.

Дізнатись актуальну інформацію про курси валют в Україні

За матеріалами:
Українська правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.