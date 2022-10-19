Німеччина припинить пільговий обмін гривні на євро — Finance.ua

Німеччина припинить пільговий обмін гривні на євро Вчора 08:30 — Валюта

Німеччина припинить пільговий обмін гривні на євро

Німеччина оголосила про завершення своєї програми, яка надавала українським біженцям можливість обмінювати українські гривневі банкноти на євро за фіксованим курсом.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну Німеччини.

«Федеральне міністерство фінансів та Німецький Бундесбанк домовилися з Національним банком України про припинення дії програми обміну гривні на євро» — йдеться у повідомленні.

Читайте також Де українцям обміняти гривню на інші валюти у країнах Європи

Програма була запроваджена з метою надання допомоги біженцям з України. Спочатку попит на неї був високим, але потім різко знизився, і кількість операцій зараз дуже мала.

Німецький комітет банківської індустрії (Deutsche Kreditwirtschaft) та його банки-учасники і ощадні банки прийматимуть та обмінюватимуть гривню не пізніше 30 жовтня 2022 року, залежно від часу їхньої роботи.

У більшості випадків останнім банківським днем для обміну буде 28 жовтня 2022 року.

Українська правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.