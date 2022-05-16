Німеччина планує відмовитися від імпорту російської нафти незалежно від санкцій ЄС - Єрмак — Finance.ua
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Німеччина планує відмовитися від імпорту російської нафти незалежно від санкцій ЄС - Єрмак

Вчора 11:17Енергетика
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Німеччина планує відмовитися від імпорту російської нафти незалежно від санкцій ЄС - ЄрмакНімеччина планує відмовитися від імпорту російської нафти незалежно від санкцій ЄС - Єрмак
Німеччина планує відмовитися від імпорту російської нафти незалежно від санкцій ЄС.
Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
«Німеччина планує відмовитися від імпорту російської нафти незалежно від санкцій ЄС. Триває процес переговорів з альтернативними постачальниками», — зазначив він.
Посилаючись на дані видання Bloomberg, Єрмак зауважив, що країна поставить крапку у цьому питанні до кінця року. Очільник ОП нагадав, що нафтове ембарго є дуже важливим, тому Україна закликає ЄС включити його до шостого пакету санкцій.
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Нагадаємо, 4 травня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила шостий пакет санкцій ЄС проти рф, що включає нафтове ембарго та відключення «Сбербанку» від SWIFT.
Разом з тим в угорському уряді заявили, що план Євросоюзу щодо повної заборони на імпорт російської нафти є незадовільним, оскільки загрожує енергетичній безпеці Угорщини.
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8 травня представники країн ЄС не досягли згоди у питанні санкцій проти росії, що передбачені шостим пакетом.
13 травня Bloomberg повідомило, що у деяких країнах ЄС допускають відкладення рішення про запровадження ембарго на імпорт російської нафти. Це може бути зроблено, щоб не було затримки із введенням інших заходів із шостого санкційного пакета, якщо не вдасться переконати Угорщину підтримати ембарго.

Що чекає на газотранспортну систему України

За матеріалами: УНІАН
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