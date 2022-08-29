Німеччина планує націоналізувати дочку» «Газпрому» — Finance.ua

Німеччина планує націоналізувати дочку» «Газпрому» Вчора 10:43 — Фондовий ринок

Німеччина планує націоналізувати дочку» «Газпрому»

Уряд Німеччини таємно створив холдингову компанію для проведення націоналізації колишньої «дочки» «Газпрому» — компанії SEFE, Securing Energy for Europe, яка до 2022 року називалася Gazprom Germania GmbH.

Про це повідомляє Welt.

Повідомляється, що холдингова компанія була створена для проведення націоналізації в короткострокові терміни. У партнерській угоді компанії зазначено, що її метою є забезпечення безпеки постачання в енергетичному секторі. Також об’єктом компанії є придбання, утримання та управління інвестиціями компанії.

Наразі SEFE знаходиться в довірчому управлінні Федерального мережевого агентства Німеччини.

Міністерство у справах економіки та захисту клімату Німеччини повідомило, що їм було відомо про заснування такої компанії.

«Ми знаємо про існування такої компанії ... Це було підготовлено в травні 2022 року виключно як запобіжний захід для будь-яких заходів з реструктуризації», — заявила речниця міністерства.

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Економічна Правда За матеріалами:

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