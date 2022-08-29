Німеччина планує націоналізувати дочку» «Газпрому» — Finance.ua
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Німеччина планує націоналізувати дочку» «Газпрому»

Фондовий ринок
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Німеччина планує націоналізувати дочку» «Газпрому»
Німеччина планує націоналізувати дочку» «Газпрому»
Уряд Німеччини таємно створив холдингову компанію для проведення націоналізації колишньої «дочки» «Газпрому» — компанії SEFE, Securing Energy for Europe, яка до 2022 року називалася Gazprom Germania GmbH.
Про це повідомляє Welt.
Повідомляється, що холдингова компанія була створена для проведення націоналізації в короткострокові терміни. У партнерській угоді компанії зазначено, що її метою є забезпечення безпеки постачання в енергетичному секторі. Також об’єктом компанії є придбання, утримання та управління інвестиціями компанії.
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Наразі SEFE знаходиться в довірчому управлінні Федерального мережевого агентства Німеччини.
Міністерство у справах економіки та захисту клімату Німеччини повідомило, що їм було відомо про заснування такої компанії.
«Ми знаємо про існування такої компанії ... Це було підготовлено в травні 2022 року виключно як запобіжний захід для будь-яких заходів з реструктуризації», — заявила речниця міністерства.

Довідка Finance.ua:

  • міський суд Праги визнав банкрутом Sberbank CZ, чеську дочірню компанію російського Сбербанку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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