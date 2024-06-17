Німеччина хоче запобігти новим тарифам ЄС на китайські електромобілі — Finance.ua
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Німеччина хоче запобігти новим тарифам ЄС на китайські електромобілі

Технології&Авто
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Німеччина хоче запобігти новим тарифам ЄС на китайські електромобілі
Німеччина хоче запобігти новим тарифам ЄС на китайські електромобілі
Уряд Німеччини працює над тим, щоб запобігти набуттю чинності нових тарифів Європейського Союзу на китайські електромобілі — або принаймні пом’якшити їх, якщо повне скасування буде неможливим.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Чиновники в Берліні оптимістично налаштовані на те, що ЄС зможе знайти рішення в ході прямих переговорів з Китаєм, сказав один зі співрозмовників агентства.
Найбільша економіка Європи стверджувала напередодні рішення, що ще є можливість домовитися з китайцями до того, як тарифи набудуть чинності 4 липня. Німецькі чиновники бачать можливості для маневру і вважають, що у них є союзники всередині блоку, сказав один із співрозмовників, підкресливши, що не тільки Китаю, але і ЄС доведеться рухатися до угоди.

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Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив одразу після прийняття рішення, що «зараз є можливість спробувати й, сподіваюсь, досягти успіху в зупиненні» загрози ескалації тарифів.
Наступного тижня Хабек поїде до Китаю і планує обговорити це питання з тамтешніми урядовцями. Наприкінці квітня він уже заявляв, що рішення щодо тарифів проти Китаю не повинно бути автоматичним, а має ухвалюватися політиками.
Нагадаємо, з наступного місяця Європейський Союз запровадить додаткові мита на електромобілі з Китаю на рівні 38,1%, що призведе до ескалації глобальної торговельної війни та збільшення вартості продажу автомобілів в Європі для компаній від китайської BYD Co. до Tesla Inc.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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