Німеччина домовилася про постачання газу з ОАЕ — Finance.ua

Німеччина домовилася про постачання газу з ОАЕ Вчора 20:25 — Енергетика

Німеччина підписала угоду про постачання скрапленого природного газу з Об’єднаних Арабських Еміратів, що замінить втрачені поставки російського газу.

Про це повідомило німецьке видання Spiegel

Стало відомо, що угоду підписала німецька компанія RWE під час візиту канцлера Олафа Шольца в країну, перший законтрактований обсяг складає 137 тисяч кубометрів. Газ привезуть танкером у грудні до нового терміналу у місті Брунсбюттель на півночі Німеччини.

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Нові домовленості про енергоресурси є ключовою метою поїздки Шольца на Близький Схід. Відомо, що потім канцлер вирушить до Саудівської Аравії й Катару. Останній має треті найбільші газові резерви у світі, проте підписання угод поки не очікується.

Нагадаємо, Bloomberg прогнозує енергокризу до 2025 року.

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