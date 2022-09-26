Німеччина домовилася про постачання газу з ОАЕ — Finance.ua
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Німеччина домовилася про постачання газу з ОАЕ

Енергетика
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Німеччина підписала угоду про постачання скрапленого природного газу з Об’єднаних Арабських Еміратів, що замінить втрачені поставки російського газу.
Про це повідомило німецьке видання Spiegel.
Стало відомо, що угоду підписала німецька компанія RWE під час візиту канцлера Олафа Шольца в країну, перший законтрактований обсяг складає 137 тисяч кубометрів. Газ привезуть танкером у грудні до нового терміналу у місті Брунсбюттель на півночі Німеччини.
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Нові домовленості про енергоресурси є ключовою метою поїздки Шольца на Близький Схід. Відомо, що потім канцлер вирушить до Саудівської Аравії й Катару. Останній має треті найбільші газові резерви у світі, проте підписання угод поки не очікується.
Нагадаємо, Bloomberg прогнозує енергокризу до 2025 року.

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За матеріалами:
Espreso.tv
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