За пів року повномасштабної війни росія продала енергоресурсів на $158 мільярдів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

За пів року повномасштабної війни росія продала енергоресурсів на $158 мільярдів

Енергетика
264
За пів року повномасштабної війни росія продала енергоресурсів на $158 мільярдів
За пів року повномасштабної війни росія продала енергоресурсів на $158 мільярдів
За пів року повномасштабної війни, з 24 лютого до 24 серпня 2022 року, доходи від експорту росією енергоресурсів склали $158 млрд. Для порівняння — військовий бюджет росії на 2021 рік — близько $66 млрд.
Про це повідомив у Фейсбуці міністр енергетики України Герман Галущенко.
«Саме з продажу енергоносіїв росія отримує кошти для ракет, танків і важкої артилерії, якою вона нищить українські міста і вбиває наших громадян. За пів року війни, з 24 лютого до 24 серпня 2022 року, доходи від експорту росією енергоресурсів становили $158 млрд. Для порівняння — військовий бюджет росії на 2021 рік склав близько $66 млрд», — зазначив він.
Міністр зауважив, що перемога на енергетичному фронті — це одна з найважливіших складових перемоги у війні, яку розв’язала російська федерація.
Читайте також
«Про це необхідно говорити публічно зі світовими політичними лідерами та суспільством, адже наслідки військової агресії рф проти України, можлива ядерна катастрофа, спровокована росією, можуть торкнутися кожного. І тоді цифри в платіжках чи ціна на бензин вже не матимуть значення», — резюмував Галущенко.
Як повідомлялось, Україна планує зробити свій внесок у реалізацію плану REPowerEU, який передбачає створення доступного, безпечного, стійкого та сталого енергетичного ринку ЄС та поступового позбавлення залежності від російського викопного палива до 2030 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.