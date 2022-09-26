За пів року повномасштабної війни росія продала енергоресурсів на $158 мільярдів — Finance.ua

За пів року повномасштабної війни росія продала енергоресурсів на $158 мільярдів Вчора 12:21 — Енергетика

За пів року повномасштабної війни росія продала енергоресурсів на $158 мільярдів

За пів року повномасштабної війни, з 24 лютого до 24 серпня 2022 року, доходи від експорту росією енергоресурсів склали $158 млрд. Для порівняння — військовий бюджет росії на 2021 рік — близько $66 млрд.

Про це повідомив у Фейсбуці міністр енергетики України Герман Галущенко.

«Саме з продажу енергоносіїв росія отримує кошти для ракет, танків і важкої артилерії, якою вона нищить українські міста і вбиває наших громадян. За пів року війни, з 24 лютого до 24 серпня 2022 року, доходи від експорту росією енергоресурсів становили $158 млрд. Для порівняння — військовий бюджет росії на 2021 рік склав близько $66 млрд», — зазначив він.

Міністр зауважив, що перемога на енергетичному фронті — це одна з найважливіших складових перемоги у війні, яку розв’язала російська федерація.

«Про це необхідно говорити публічно зі світовими політичними лідерами та суспільством, адже наслідки військової агресії рф проти України, можлива ядерна катастрофа, спровокована росією, можуть торкнутися кожного. І тоді цифри в платіжках чи ціна на бензин вже не матимуть значення», — резюмував Галущенко.

Як повідомлялось, Україна планує зробити свій внесок у реалізацію плану REPowerEU, який передбачає створення доступного, безпечного, стійкого та сталого енергетичного ринку ЄС та поступового позбавлення залежності від російського викопного палива до 2030 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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