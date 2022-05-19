Німеччина, Данія, Нідерланди та Бельгія підписали угоду про вітрову енергію на 135 мільярдів євро — Finance.ua

Німеччина, Данія, Нідерланди та Бельгія підписали угоду про вітрову енергію на 135 мільярдів євро

Вчора 21:30 — Енергетика

Німеччина, Данія, Нідерланди та Бельгія підписали угоду про вітрову енергію на 135 мільярдів євро

Глави урядів країн Північного моря підписали угоду про співпрацю у галузі розвитку прибережної вітроенергетики та зеленого водню.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Euractiv.

До 2030 року вони планують виробляти не менше 65 ГВт, а до 2050 — 150 ГВт. У спільній декларації країни Північного моря заявляють про намір стати «Зеленою електростанцією Європи».

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Постійні вітри Північного моря, мілководдя та близькість до промислових центрів, які є великими споживачами електроенергії, роблять його ідеальним місцем для встановлення вітряних електростанцій.

Угода спрямована на десятикратне збільшення потужностей морської вітроенергетики у регіоні, при цьому загальний обсяг інвестицій приватного сектору, як очікується, сягне 135 мільярдів євро.

«Використання вітру, використання Північного моря має давню традицію в наших країнах», — заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, колишній мер Гамбурга, судноплавного вузла Північного моря.

Він додав, що прибережна вітроенергетика більше не залежить від субсидій і стає «дешевшою і дешевшою», зазначивши, що зараз «час індустріалізації».

Водночас чотири країни хочуть активізувати співпрацю у галузі виробництва «зеленого» водню з відновлюваної електроенергії із планами розширення відповідної інфраструктури в регіоні.

Зелений водень має великий попит у виробників сталі, які прагнуть виробляти сталь з нульовим рівнем викидів вуглецю.

За словами політиків, вітряні електростанції у Північному морі мають відігравати важливу роль у забезпеченні достатньої кількості водню.

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