Німеччина, Данія, Нідерланди та Бельгія підписали угоду про вітрову енергію на 135 мільярдів євро — Finance.ua
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Німеччина, Данія, Нідерланди та Бельгія підписали угоду про вітрову енергію на 135 мільярдів євро

Вчора 21:30Енергетика
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Німеччина, Данія, Нідерланди та Бельгія підписали угоду про вітрову енергію на 135 мільярдів євроНімеччина, Данія, Нідерланди та Бельгія підписали угоду про вітрову енергію на 135 мільярдів євро
Глави урядів країн Північного моря підписали угоду про співпрацю у галузі розвитку прибережної вітроенергетики та зеленого водню.
Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Euractiv.
До 2030 року вони планують виробляти не менше 65 ГВт, а до 2050 — 150 ГВт. У спільній декларації країни Північного моря заявляють про намір стати «Зеленою електростанцією Європи».
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Постійні вітри Північного моря, мілководдя та близькість до промислових центрів, які є великими споживачами електроенергії, роблять його ідеальним місцем для встановлення вітряних електростанцій.
Угода спрямована на десятикратне збільшення потужностей морської вітроенергетики у регіоні, при цьому загальний обсяг інвестицій приватного сектору, як очікується, сягне 135 мільярдів євро.
«Використання вітру, використання Північного моря має давню традицію в наших країнах», — заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, колишній мер Гамбурга, судноплавного вузла Північного моря.
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Він додав, що прибережна вітроенергетика більше не залежить від субсидій і стає «дешевшою і дешевшою», зазначивши, що зараз «час індустріалізації».
Водночас чотири країни хочуть активізувати співпрацю у галузі виробництва «зеленого» водню з відновлюваної електроенергії із планами розширення відповідної інфраструктури в регіоні.
Зелений водень має великий попит у виробників сталі, які прагнуть виробляти сталь з нульовим рівнем викидів вуглецю.
За словами політиків, вітряні електростанції у Північному морі мають відігравати важливу роль у забезпеченні достатньої кількості водню.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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