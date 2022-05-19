Генсек ООН представив план прискореного переходу світу на відновлювані джерела енергії — Finance.ua
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Генсек ООН представив план прискореного переходу світу на відновлювані джерела енергії

Вчора 06:51Енергетика
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Генсек ООН представив план прискореного переходу світу на відновлювані джерела енергіїГенсек ООН представив план прискореного переходу світу на відновлювані джерела енергії
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш представив план переходу світової спільноти на відновлювані джерела енергії. Війна в Україні стала одним із поштовхів до цього рішення.
Список кроків, які запропонував генсек, опублікувало видання CNN.
Гутерріш назвав отримані дані про стан клімату «гнітючим переліком невдач людства в боротьбі з кліматичними змінами».
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«Глобальна енергетична система зруйнована і все ближче підводить нас до кліматичної катастрофи. Викопне паливо — це глухий кут — екологічний і економічний», — заявив Гуттеріш.
Генсек назвав війну в Україні та зростання цін на енергетичну продукцію на її тлі ще одним тривожним сигналом. Єдиний вихід, на думку генерального секретаря, — покласти край забрудненню планети викопним паливом і прискорити перехід на відновлювані джерела енергії. Гутерріш додав, що «часу залишилося мало».
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Що передбачає план Гутерріша

  • Технології відновлюваних джерел енергії, такі як акумуляторні батареї, мають розглядатися як «найважливіші й найдоступніші глобальні суспільні блага». Генсек закликав до створення глобальної коаліції щодо акумуляторних батарей для прискорення та впровадження інновацій. Вона має просуватися урядами та об’єднати технологічні компанії, виробників та фінансистів.
  • Забезпечити, розширити та диверсифікувати постачання найважливіших компонентів та сировини для технологій відновлюваної енергетики.
  • Уряди мають створити рамки та реформувати бюрократію, щоб зрівняти умови для відновлюваних джерел енергії.
  • Уряди мають перенести субсидії з викопних видів палива на захист бідних та найбільш уразливих людей та спільнот.
  • Приватні та державні інвестиції у відновлювані джерела енергії мають потроїтися та становити не менше 4 трильйонів доларів на рік.

Довідка Finance.ua:

  • наразі в ЄС обговорюється шостий пакет санкцій проти росії, в якому хочуть запровадити поетапну заборону на покупку нафти з рф;
  • проте окремі країни, особливо Угорщина, чинять цьому опір.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
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