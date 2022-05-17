ЄС заплатить за будівництво нафтопроводів до Угорщини, щоб країна не блокувала ембарго на російську нафту – El Pais — Finance.ua

ЄС заплатить за будівництво нафтопроводів до Угорщини, щоб країна не блокувала ембарго на російську нафту – El Pais

Вчора 09:17 — Енергетика

ЄС заплатить за будівництво нафтопроводів до Угорщини, щоб країна не блокувала ембарго на російську нафту – El Pais

Європейська комісія веде переговори з урядом Угорщини щодо програми інвестицій, яка допоможе зменшити залежність Угорщини від російських енергоносіїв.

Про це повідомляє El Pais із посиланням на власні джерела.

План передбачає перехідний період для припинення імпорту російської нафти деякими країнами ЄС, що його використовують для створення нової транспортної інфраструктури.

У El Pais повідомляють, що план Брюсселя передбачає як будівництво нових інтерконекторів із заходу та півдня Євросоюзу, так і розширення пропускної спроможності наявних труб. За оцінками Єврокомісії, модернізація нафтової інфраструктури для задоволення потреб Угорщини та інших країн, залежних від російської нафти, не вимагатиме значних інвестицій.

Джерела видання вважають, що угода між Брюсселем та Будапештом дозволить затвердити шостий пакет санкцій проти рф, який включає нафтове ембарго .

У свою чергу міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявляє, що відмова від російської нафти обійдеться Угорщині щонайменше 700 мільйонів євро. Чи надасть Євросоюз саме цю суму, точно невідомо.

Плани ЄС запровадити нафтове ембарго щодо росії нині блокує лише Угорщина. Влада країни готова підтримати ембарго на російську нафту тільки в тому випадку, якщо заборона не пошириться на постачання нафти трубопровідним транспортом, що повністю суперечить позиції всього ЄС.

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