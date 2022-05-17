ЄС заплатить за будівництво нафтопроводів до Угорщини, щоб країна не блокувала ембарго на російську нафту – El Pais — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ЄС заплатить за будівництво нафтопроводів до Угорщини, щоб країна не блокувала ембарго на російську нафту – El Pais

Вчора 09:17Енергетика
342
ЄС заплатить за будівництво нафтопроводів до Угорщини, щоб країна не блокувала ембарго на російську нафту – El PaisЄС заплатить за будівництво нафтопроводів до Угорщини, щоб країна не блокувала ембарго на російську нафту – El Pais
Європейська комісія веде переговори з урядом Угорщини щодо програми інвестицій, яка допоможе зменшити залежність Угорщини від російських енергоносіїв.
Про це повідомляє El Pais із посиланням на власні джерела.
План передбачає перехідний період для припинення імпорту російської нафти деякими країнами ЄС, що його використовують для створення нової транспортної інфраструктури.
У El Pais повідомляють, що план Брюсселя передбачає як будівництво нових інтерконекторів із заходу та півдня Євросоюзу, так і розширення пропускної спроможності наявних труб. За оцінками Єврокомісії, модернізація нафтової інфраструктури для задоволення потреб Угорщини та інших країн, залежних від російської нафти, не вимагатиме значних інвестицій.
Місце для вашої реклами
Джерела видання вважають, що угода між Брюсселем та Будапештом дозволить затвердити шостий пакет санкцій проти рф, який включає нафтове ембарго .
У свою чергу міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявляє, що відмова від російської нафти обійдеться Угорщині щонайменше 700 мільйонів євро. Чи надасть Євросоюз саме цю суму, точно невідомо.
Плани ЄС запровадити нафтове ембарго щодо росії нині блокує лише Угорщина. Влада країни готова підтримати ембарго на російську нафту тільки в тому випадку, якщо заборона не пошириться на постачання нафти трубопровідним транспортом, що повністю суперечить позиції всього ЄС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.