Німеччина цьогоріч спрямувала до України майже дві третини свого збройового експорту — Finance.ua

Німеччина цьогоріч спрямувала до України майже дві третини свого збройового експорту Сьогодні 04:34 — Світ

У першому півріччі 2024 року німецький експорт зброї сягнув 7,48 мільярда євро. Більшість постачань призначені для України, також Берлін збільшив продажі до Саудівської Аравії.

Про це пише Deutsche Welle з посиланням на дані німецького Міністерства економіки.

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Станом на 18 червня загалом німецький експорт уже досяг 60% від загального обсягу 2023 року, кажуть у відомстві. Річний показник продажів зброї може встановити другий поспіль рекорд, адже у 2023-му експорт сягнув історичного максимуму в 12,2 мільярда євро, передусім завдяки зобов’язанням перед Україною.

Як вказує міністерство, за перші пів року майже дві третини експорту призначалися для України. Так, продажі зброї в першому півріччі сягнули рекордного показника в 4,88 мільярда євро.

У межах Фонду на ініціативу з розбудови потенціалу безпеки Німеччина лише у 2024 році виділила для військової допомоги Україні приблизно 7,1 мільярда євро. До цієї суми входять внески Берліна до Європейського фонду миру (EPF).

Станом на кінець травня уряд Німеччини звітував про виділення на військову допомогу Україні приблизно 5 мільярдів євро у 2023-му та близько 1,6 мільярда євро у 2022 році. Додаткові приблизно 2,9 мільярда євро були виділені в перші два роки великої війни на постачання, які надійдуть лише у 2025−2028 роках.

Берлін вже поставив техніку із запасів своїх збройних сил приблизно на 5,2 мільярда євро (орієнтовна вартість для заміщення переданої техніки). Також понад 10 тисяч українських військових пройшли військовий вишкіл у Німеччині, що коштувало приблизно 282 мільйони євро.

Німеччина є другим за величиною постачальником зброї в Україну після США.

hromadske За матеріалами:

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