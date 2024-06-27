У Німеччині набуває чинності новий закон про громадянство, який полегшує можливість його отримання — Finance.ua
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У Німеччині набуває чинності новий закон про громадянство, який полегшує можливість його отримання

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У Німеччині набуває чинності новий закон про громадянство, який полегшує можливість його отримання
У Німеччині набуває чинності новий закон про громадянство, який полегшує можливість його отримання
27 червня у Німеччині набирає чинності новий закон про громадянство. За ним стати громадянином ФРН можна за 3−5 років.
Про це повідомляє DW.
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«Новий закон полегшує отримання німецького паспорта. Для цього більше не доведеться відмовлятись від попереднього громадянства, а подати документи на паспорт можна буде вже після п’яти років проживання у країні. В окремих випадках — навіть після трьох років», — йдеться у повідомленні.
Основні вимоги до претендентів: наявність легального статусу в Німеччині, зданий іспит на знання ФРН та її законів, знання німецької мови та можливість самому забезпечувати себе.
Громадянство за прискореною процедурою: бажаючі повинні знати німецьку мову на рівні С1 та мати «особливі заслуги в інтеграції».
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Крім цього, на отримання паспорта ФРН через три роки можуть претендувати і ті, хто уклав шлюб із громадянкою або громадянином Німеччини.
Що таке особливі досягнення в інтеграції? Законодавці цього поки що не уточнили, але є три типи таких заслуг: в освіті, у професійній чи волонтерській діяльності.
Терміни розгляду заяв: кожна федеральна земля може вирішувати це питання на власний розсуд. Вже сьогодні час очікування на отримання громадянства розтягнувся у більшості міст та громад більш ніж на рік.
За матеріалами:
УНН
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