У Німеччині набуває чинності новий закон про громадянство, який полегшує можливість його отримання — Finance.ua

У Німеччині набуває чинності новий закон про громадянство, який полегшує можливість його отримання Сьогодні 20:00 — Світ

У Німеччині набуває чинності новий закон про громадянство, який полегшує можливість його отримання

27 червня у Німеччині набирає чинності новий закон про громадянство. За ним стати громадянином ФРН можна за 3−5 років.

Про це повідомляє DW.

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«Новий закон полегшує отримання німецького паспорта. Для цього більше не доведеться відмовлятись від попереднього громадянства, а подати документи на паспорт можна буде вже після п’яти років проживання у країні. В окремих випадках — навіть після трьох років», — йдеться у повідомленні.

Основні вимоги до претендентів: наявність легального статусу в Німеччині, зданий іспит на знання ФРН та її законів, знання німецької мови та можливість самому забезпечувати себе.

Громадянство за прискореною процедурою: бажаючі повинні знати німецьку мову на рівні С1 та мати «особливі заслуги в інтеграції».

Крім цього, на отримання паспорта ФРН через три роки можуть претендувати і ті, хто уклав шлюб із громадянкою або громадянином Німеччини.

Що таке особливі досягнення в інтеграції? Законодавці цього поки що не уточнили, але є три типи таких заслуг: в освіті, у професійній чи волонтерській діяльності.

Терміни розгляду заяв: кожна федеральна земля може вирішувати це питання на власний розсуд. Вже сьогодні час очікування на отримання громадянства розтягнувся у більшості міст та громад більш ніж на рік.

УНН За матеріалами:

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