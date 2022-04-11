Німецький ритейлер OBI намагається позбутися російського бізнесу – ЗМІ — Finance.ua
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Німецький ритейлер OBI намагається позбутися російського бізнесу – ЗМІ

Вчора 11:32Фондовий ринок
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Російські топ-менеджери мережі будівельних гіпермаркетів OBI вступили в конфронтацію з мажоритарним акціонером мережі — однойменним німецьким холдингом — щодо відновлення роботи магазинів в рф.
Про це пишуть «Ведомости» із посиланням на два джерела.
За словами джерел, власник ритейлера оголосив про припинення діяльності у росії 8 березня, але магазини мережі продовжували працювати аж до 17 березня.
"Майже через два тижні директор із закупівель Obi Максим Суравегін на одному з форумів несподівано заявив, що торгові точки компанії в москві та санкт-петербурзі відкриються через тиждень, ще через два тижні — всі інші магазини компанії.
Але цього ж дня Obi GmbH випустила спростування, назвавши ці заяви «спекуляціями», йдеться у статті.
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«Фактично, російський офіс зараз перебуває у відкритій конфронтації з німецьким холдингом», — пояснює суть конфлікту генеральний директор Infoline Іван Федяков.
За його словами, головна компанія заблокувала в російських «дочках» IT-систему, яка дозволяла б мережі нормально функціонувати.
Співробітники компанії 17 березня створили Telegram-канал «Будь в курсі». Директор з персоналу Галина Меркулова виклала у ньому відео, з якого випливає, що ретейлеру закрили доступ до корпоративної пошти, серверу та кас.
Зазначається, що у мережу входить 27 гіпермаркетів із 4900 співробітниками.
Співрозмовники газети, близькі до компанії, зазначили, що одним із варіантів вирішення ситуації може стати продаж російських активів сторонньому покупцеві або топ-менеджерам мережі.
За їхніми словами, спочатку мажоритарний акціонер OBI планував отримати за актив живі гроші, а в березні був готовий поступитися контролем над ритейлером за символічний 1 євро. Підготувати угоду сторони не встигли — директори-експати залишили країну, підписати угоду зараз нема кому, пояснили джерела.
Бізнес може бути переданий і в довірче управління російському менеджменту, зазначили співрозмовники. Один із них уточнив, що на це розраховує російське керівництво компанії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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