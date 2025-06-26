НКЦПФР розширила список сумнівних інвестпроєктів: як виявити шахраїв — Finance.ua

НКЦПФР розширила список сумнівних інвестпроєктів: як виявити шахраїв Сьогодні 17:20 — Фондовий ринок

НКЦПФР розширила список сумнівних інвестпроєктів: як виявити шахраїв

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) виявила 4 нові ненадійні інвестиційні проєкти.

Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.

«Комісія регулярно працює задля забезпечення справедливого та чесного функціонування ринку капіталів, захищаючи права та інтереси інвесторів. Саме тому фахівці НКЦПФР активно досліджують дії на ринку й оновлюють список сумнівних інвестиційних проєктів», — сказано в повідомленні.

У список SCAM-проєктів увійшли:

Повний список проєктів з ознаками сумнівності можна знайти на сайті НКЦПФР у розділі « Захист прав інвесторів ».

«Закликаємо вас бути обачними та ретельно оцінювати всі ризики, перш ніж інвестувати свої кошти в проєкти. Якщо ви помітили потенційно шахрайські дії на ринку, просимо повідомити інформацію Комісії на електронну пошту: info@nssmc.gov.ua », — повідомили в комісії.

Нагадаємо, сумнівний інвестиційний проєкт — діяльність, що має ознаки сумнівності або недобросовісного залучення коштів, віртуальних активів, інших платіжних засобів інвесторів, зокрема відповідає одній або декільком таким ознакам:

1. Високі прибутки. Проєкт обіцяє гарантований прибуток, який значно перевищує середню ставку за банківськими депозитами. Наприклад, прибутковість у 30−50% на рік і більше.

2. Відсутність ліцензій. Інвесторам пропонують вкласти кошти в компанію, яка не має відповідних дозволів чи ліцензій для такої діяльності в Україні.

3. Агресивна реклама. Проєкт активно просувається через масову рекламу.

4. Немає офісу в Україні. Компанія не має жодного офіційного або фізичного представництва в Україні.

5. Немає інформації про юридичну особу. Інвестору не повідомляють, яка саме компанія зареєстрована в Україні.

6. Інвесторів не перевіряють. Компанія не цікавиться фінансовим станом потенційного інвестора, не перевіряє кредитну історію і не здійснює фінансовий моніторинг.

7. Невідомі власники. Немає публічної інформації про керівників проєкту, бухгалтерів, юристів або власників компанії.

8. Відсутність юридично оформлених документів. Компанія не пропонує підписати договори, складені за нормами закону.

9. Наполегливі прохання «привести друга». Проєкт заохочує учасників залучати нових інвесторів, обіцяючи їм винагороду або бонуси.

10. Немає доказів права власності. Інвестору не надають документів, які підтверджують його право власності на активи чи частку в проєкті.

11. Платне «навчання». Інвесторам пропонують пройти навчання з інвестування або трейдингу, після чого скеровують до брокерів або інвестпроєктів без ліцензій.

12. Немає попередження про ризики. На сайті або в інших матеріалах не вказано, що вкладення пов’язані з ризиками і можливістю втрати коштів.

13. Хибні посилання на документи. Проєкт може вказувати, що має ліцензії або дозволи від українських або іноземних регуляторів, хоча це не відповідає дійсності.

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