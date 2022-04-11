НАЗК пропонує обкласти санкціями 1000 осіб та компаній рф — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

НАЗК пропонує обкласти санкціями 1000 осіб та компаній рф

Вчора 09:18Казна та Політика
147
Національне агентство з питань запобігання корупції пропонує вести санкції проти 1000 російських осіб та компаній, зокрема, щодо коханки російського президента путіна Аліни Кабаєвої.
Про це повідомили у НАЗК.
«НАЗК підготувало для Офіса Генерального прокурора та МЗС новий список підсанкційних кандидатів. Серед них — Кабаєва та скандальна компанія, яка допомагала армії рф пересилати награбоване майно українців», — ідеться у повідомленні.
До списку потрапило понад 1000 осіб та компаній з рф, які сприяють продовженню війни росії проти України.
У список були включені відомості про 330 національних діячів, олігархів та членів їх сімей, а також 748 юридичних осіб до яких ще не застосовані санкції.
Читайте також
«НАЗК додало до санкційних списків товариство з обмеженою відповідальністю „СДЕК-Глобал“. Адже саме ця компанія займалася доставкою награбованого майна українців. Рашисти користувалися послугами швидкої пошти, щоб пересилати по 100 кг одягу українців, яких самі ж вбивали під час повномасштабної війни на нашій Батьківщині. Більшість мародерів привезло награбоване з Чернігівщини та Київщини», — зазначили в НАЗК.
Докладніше про те, хто потрапив у підсанкційні списки за посиланням.
Весь перелік осіб та компаній, на які НАЗК пропонує накласти санкції постійно оновлюється.
За матеріалами: Укрінформ
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.