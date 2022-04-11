НАЗК пропонує обкласти санкціями 1000 осіб та компаній рф — Finance.ua

«НАЗК підготувало для Офіса Генерального прокурора та МЗС новий список підсанкційних кандидатів. Серед них — Кабаєва та скандальна компанія, яка допомагала армії рф пересилати награбоване майно українців», — ідеться у повідомленні.
До списку потрапило понад 1000 осіб та компаній з рф, які сприяють продовженню війни росії проти України.
У список були включені відомості про 330 національних діячів, олігархів та членів їх сімей, а також 748 юридичних осіб до яких ще не застосовані санкції.
«НАЗК додало до санкційних списків товариство з обмеженою відповідальністю „СДЕК-Глобал“. Адже саме ця компанія займалася доставкою награбованого майна українців. Рашисти користувалися послугами швидкої пошти, щоб пересилати по 100 кг одягу українців, яких самі ж вбивали під час повномасштабної війни на нашій Батьківщині. Більшість мародерів привезло награбоване з Чернігівщини та Київщини», — зазначили в НАЗК.
Докладніше про те, хто потрапив у підсанкційні списки за посиланням.
Весь перелік осіб та компаній, на які НАЗК пропонує накласти санкції постійно оновлюється.