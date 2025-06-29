Президент створив Раду з підтримки підприємництва — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Президент створив Раду з підтримки підприємництва

Казна та Політика
25
Президент створив Раду з підтримки підприємництва
Президент створив Раду з підтримки підприємництва
Володимир Зеленський створив Раду з підтримки підприємництва та ліквідував 5 дорадчих органів при Офісі Президента. Очолив новостворений орган керівник ОП Андрій Єрмак.
Про це йдеться на сайті ОП.
Також відомо, що до ради увійшло понад 70 підприємців, зокрема Олег Гороховський, Максим Тімченко, Сергій Тігіпко, Ігор Ніконов, Вячеслав Климов та інші.
Завданнями нового органу визначено:
  • аналіз ефективності державної політики у сфері розвитку і підтримки підприємництва, узагальнення виявлених проблем та підготовка пропозицій щодо можливих шляхів їх вирішення;
  • розроблення заходів щодо поліпшення умов здійснення підприємницької діяльності, стимулювання інвестиційної та інноваційної активності, захисту права власності і конкуренції відповідно до найкращих практик регулювання бізнес-середовища;
  • опрацювання законодавчих ініціатив з питань підприємництва та інвестиційної діяльності, формування пропозицій щодо вдосконалення законодавства України у відповідних сферах, зокрема з урахуванням завдань із адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;
  • сприяння зміцненню взаємодії між державними органами, органами місцевого самоврядування і суб’єктами підприємництва, громадськими об’єднаннями, що представляють їх інтереси, з метою ефективного розв’язання проблемних питань у веденні бізнесу, підтримки реалізації підприємницьких ініціатив.
Нова Рада замінить п’ять попередніх дорадчих структур:
  • Національну раду реформ;
  • Виконавчий комітет реформ;
  • Національну інвестиційну раду;
  • Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва;
  • Раду з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems