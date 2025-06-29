Президент створив Раду з підтримки підприємництва — Finance.ua

Президент створив Раду з підтримки підприємництва Сьогодні 14:03 — Казна та Політика

Президент створив Раду з підтримки підприємництва

Володимир Зеленський створив Раду з підтримки підприємництва та ліквідував 5 дорадчих органів при Офісі Президента. Очолив новостворений орган керівник ОП Андрій Єрмак.

Про це йдеться на сайті ОП.

Також відомо, що до ради увійшло понад 70 підприємців, зокрема Олег Гороховський, Максим Тімченко, Сергій Тігіпко, Ігор Ніконов, Вячеслав Климов та інші.

Завданнями нового органу визначено:

аналіз ефективності державної політики у сфері розвитку і підтримки підприємництва, узагальнення виявлених проблем та підготовка пропозицій щодо можливих шляхів їх вирішення;

розроблення заходів щодо поліпшення умов здійснення підприємницької діяльності, стимулювання інвестиційної та інноваційної активності, захисту права власності і конкуренції відповідно до найкращих практик регулювання бізнес-середовища;

опрацювання законодавчих ініціатив з питань підприємництва та інвестиційної діяльності, формування пропозицій щодо вдосконалення законодавства України у відповідних сферах, зокрема з урахуванням завдань із адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

сприяння зміцненню взаємодії між державними органами, органами місцевого самоврядування і суб’єктами підприємництва, громадськими об’єднаннями, що представляють їх інтереси, з метою ефективного розв’язання проблемних питань у веденні бізнесу, підтримки реалізації підприємницьких ініціатив.

Нова Рада замінить п’ять попередніх дорадчих структур:

Національну раду реформ;

Виконавчий комітет реформ;

Національну інвестиційну раду;

Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва;

Раду з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану.

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