Нові санкції Єврокомісії містять інструменти для їх обходу - Мінінфраструктури — Finance.ua

Нові санкції Єврокомісії містять інструменти для їх обходу - Мінінфраструктури

Вчора 16:37 — Світ

Санкції, запроваджені Єврокомісією у відповідь на агресію з боку рф та білорусі, дають змогу цим країнам продовжити торгівлю з Євросоюзом, повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

У відомстві зазначають, що наказ залишити з 16 квітня територію ЄС всім зареєстрованим в росії і білорусі вантажівкам містить безліч винятків.

«Зокрема: природний газ та нафта, включно з продуктами нафтопереробки, а також титан, алюміній, мідь, нікель, паладій і залізна руда; фармацевтична, медична, сільськогосподарська та харчова продукція, включно з пшеницею та добривами; гуманітарні вантажі; окремо передбачена можливість робити виключення для російських компаній у вивезенні та передачі культурних цінностей, наданих у тимчасове користування», — коментує Мінінфраструктури.

У Міністерстві назвали такі санкції непослідовними і нагадали, що через агресію росії та білорусі страждає не тільки українська економіка, а й країни ЄС.

«Наразі ті вантажі, які не можуть вивозитися з українських портів, будуть постачатися до ЄС автомобільним та залізничним транспортом. Витрати на побудову нових логістичних маршрутів становитимуть мільярди... щоб прийняти ці вантажі, країни-члени ЄС повинні підготувати свою інфраструктуру складів, митних пунктів, роботи санітарних служб», — пояснює МІУ.

Там також нагадали, що введення п’ятого пакету санкцій Єврокомісії відбулося на тлі масових вбивств цивільних українців у Бучі та інших містах, але звпроваджені напівзаходи залишають можливість для ЄС продовжувати вести звичний бізнес з агресором.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков у свою чергу додав , що таким чином світ повторює помилки ХХ століття.

«Закликаю світ не повторювати помилок ХХ століття і замість умиротворення агресора, думок про фінансові вигоди, почати виконувати озвучені обіцянки. Тільки так наш спільний ворог програє», — написав він на своїй Facebook-сторінці.

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