General Motors показали електрокросовер за $11 000 із запасом ходу понад 500 км (фото) — Finance.ua

General Motors показали електрокросовер за $11 000 із запасом ходу понад 500 км (фото) Сьогодні 02:11 — Світ

General Motors показали електрокросовер за $11 000 із запасом ходу понад 500 км (фото), Фото: General Motors

Опубліковано офіційні фото Wuling Bingo S. Недорогий електрокросовер надійде в продаж до кінця року. Електричний кросовер стане старшим братом моделі Wuling Bingo Plus.

Про це повідомляється на сайті CarNewsChina.

Новий Wuling Bingo S розробляється за участі спеціалістів general Motors, як і інші моделі китайської марки. Річ у тім, що американський концерн є її співвласником (разом із SAIC).

Фото: General Motors

Електромобіль Wuling Bingo S зовні схожий на молодшу модель. У нього обтічний дизайн із вигнутим дахом, вираженим «носом» та крупними краплевидними фарами. Ліхтарі з’єднані діодною смугою.

Розміри Wuling Bingo S 2025:

довжина — 4265 мм;

ширина — 1785 мм;

висота — 1600 мм;

колісна база — 2610 мм.;

маса — 1325 кг.

Фото: General Motors

Салон електрокара не показали, проте частково розкрили його характеристики.

Кросовер Wuling Bingo S отримає 102-сильний електромотор, а його максимальна швидкість буде обмежена на позначці 150 км/год.

Запас ходу тримають у секреті, але він точно перевищить 500 км, як і в Bingo Plus. Ціна Wuling Bingo S складе від 80 000 до 100 000 юанів ($11 000 — 13 900).

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