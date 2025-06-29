General Motors показали електрокросовер за $11 000 із запасом ходу понад 500 км (фото) — Finance.ua
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General Motors показали електрокросовер за $11 000 із запасом ходу понад 500 км (фото)

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General Motors показали електрокросовер за $11 000 із запасом ходу понад 500 км (фото)
General Motors показали електрокросовер за $11 000 із запасом ходу понад 500 км (фото), Фото: General Motors
Опубліковано офіційні фото Wuling Bingo S. Недорогий електрокросовер надійде в продаж до кінця року. Електричний кросовер стане старшим братом моделі Wuling Bingo Plus.
Про це повідомляється на сайті CarNewsChina.
Новий Wuling Bingo S розробляється за участі спеціалістів general Motors, як і інші моделі китайської марки. Річ у тім, що американський концерн є її співвласником (разом із SAIC).
Фото: General Motors
Фото: General Motors
Електромобіль Wuling Bingo S зовні схожий на молодшу модель. У нього обтічний дизайн із вигнутим дахом, вираженим «носом» та крупними краплевидними фарами. Ліхтарі з’єднані діодною смугою.

Розміри Wuling Bingo S 2025:

  • довжина — 4265 мм;
  • ширина — 1785 мм;
  • висота — 1600 мм;
  • колісна база — 2610 мм.;
  • маса — 1325 кг.
Фото: General Motors
Фото: General Motors
Салон електрокара не показали, проте частково розкрили його характеристики.
Кросовер Wuling Bingo S отримає 102-сильний електромотор, а його максимальна швидкість буде обмежена на позначці 150 км/год.
Запас ходу тримають у секреті, але він точно перевищить 500 км, як і в Bingo Plus. Ціна Wuling Bingo S складе від 80 000 до 100 000 юанів ($11 000 — 13 900).
За матеріалами:
Фокус
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